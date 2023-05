Gadgets ‘ecofriendly ‘

La tierra enfrenta una crisis climática sin precedentes que amenaza a toda la vida orgánica del planeta. Los fabricantes de dispositivos tecnológicos son más conscientes y desarrollan métodos de creación sustentable con materiales reciclados. Aquí te traemos algunos ‘gadgets’ amigables con el ambiente.

Computación verde

La sustentabilidad y una computadora asombrosa convergen en Aspire Vero, pues la laptop está fabricada con un 30 por ciento de plástico reciclado PCR y tiene componentes de primera como el procesador Intel i5 de onceava generación y la tarjeta gráfica Iris Xe Graphics.

$21,481 en Sam's Club

Estilo consciente

Los ‘smartwatches’ son geniales. Reflejan tu estilo y cuidan de ti, e incluso algunos también del planeta, como el Apple Watch Series 8, hecho con oro y tierras raras (elementos químicos) 100% reciclados, además de ofrecer gran variedad de medición de signos vitales.

A partir de $10,000 en el sitio web de Apple

Carga impoluta

Belkin dio volantazo en sustentabilidad este año y anunció que seis de sus productos de recarga estarán hechos en 75% de plástico PCR; uno de ellos es el cargador de pared doble USB-C que repone la energía de dos equipos al mismo tiempo con un voltaje de 40 W.

$759 en el Palacio de Hierro

Nitidez afable

Trabajo y entretenimiento son la mezcla que hace al monitor de PC perfecto. Dell sumó sustentabilidad a la fórmula con UltraSharp LCD 4K, una pantalla que tiene buenos contrastes, gracias a su tecnología IPS Black, y está fabricada en un 85 por ciento con plástico PCR.

$14,056 en línea

Audio pulcro

Get Together Mini BT de The House Of Marley es una bocina inalámbrica pulcra en todo sentido, desde el sonido limpio de sus ‘woofers’ de 2.5 pulgadas, pasando por su diseño de bambú sólido y tejido ecológico Rewind, creado por la marca, hasta su embalaje 100% reciclable.

$2,800 en Liverpool

Bonito y ecológico

Los teclados mecánicos son una delicia, pero ¿son perfectos? La respuesta es Logitech Pop Keys inalámbrico, el cual combina un diseño HER-MO-SO y lo bello de la sustentabilidad, pues está hecho con 20% de plástico PCR y su huella de carbono es cero, según la marca.

$1,354 en Amazon

Ratón aseado

Por su colosal facturación mundial, Microsoft es una de las ‘big techs’ llamadas a hacer más para cuidar al ambiente, y ahí va. Ocean Plastic es una de sus iniciativas, un ‘mouse’ inalámbrico hecho en un 20% de plástico de los océanos reciclado con un agradable diseño.

$499 en Office Depot

Galaxia sostenible

El Samsung Galaxy S23+ es lujoso y cuida el planeta. Presume un procesador Snapdragon 8 Gen 2 y pantalla AMOLED de 6.6 pulgadas, pero no por ser encantador descuida la sustentabilidad, pues fue elaborado con vidrio reciclado y película PET y está coloreado con tintes naturales.

$26,000 en sitio web de Samsung