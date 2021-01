Gabriela Goldsmith busca ser diputada federal por Morena

CIUDAD DE MÉXICO.-Gabriela Goldsmith busca llegar a la Cámara de Diputados con el partido Morena.

La actriz comentó que ella tratará de seguir ayudando a más gente desde ese puesto político.

"Quiero tener la oportunidad de seguir maximizando todos los beneficios que podemos llevar desde la responsabilidad social y de administración pública de la mano, haciendo que interactuemos todos los sectores de una manera multidisciplinaria”, reveló Goldsmith en un video en Facebook

Agregó:

“Gracias a mis amigos de Morena que han depositado su confianza en mí y que hoy me han permitido que me inscriba y me registre como precandidata como aspirante a la candidatura”.

¿Quién es Gabriela Goldsmith?

Gabriela Goldsmith nació en la Ciudad de México el 11 de septiembre de 1963 bajo el nombre de Ruth Gabriela Goldschmied Guasch.

Es una actriz de telenovelas y películas, maestra y doctora en innovación y responsabilidad social y presidenta de dos organizaciones de la sociedad civil, nacida en el seno de una familia judía, con ascendencia alemana.

Hija del mexicano judío de origen alemán Gabriel Goldschmied y la cubana Carmen Guasch Campos. Comenzó su carrera artística al ganar un concurso de modelaje en el año de 1982, gracias a ello Gabriela pudo abrirse camino dentro del competido mundo del espectáculo.

En 1996, Gabriela se graduó como cirujano dentista de la Universidad Autónoma de México y años más tarde se volvió acreedora del título de maestra en responsabilidad social por la Universidad Anáhuac.

Actualmente es candidata a doctor por innovación y responsabilidad social ya que se encuentra en proceso de investigación.