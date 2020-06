Funcionario de CNDH denuncia despido sin aviso previo; Comisión lo desmiente

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó el “cese” laboral de Lázaro Serranía Álvarez, subdirector de Comunicación del organismo, quien en la mañana del presente día denunció que se le suspendió el sueldo por instrucciones de Francisco Estrada Correa, Secretario Ejecutivo de la CNDH.

Esto se lo comunicó al presunto afectado, Alejandra Ezeta, su directora de área. En una misiva enviada a los periodistas del instituto autónomo, Serranía Álvarez detalló que a él “así como muchos” de sus compañeros han padecido una "flagrante violación de mis derechos humanos laborales, precisamente por mi patrón, la CNDH, donde laboro desde hace 19 años”.

“Sin dar mayor explicación la institución no ha pagado mi salario, pago que se acostumbra depositar en las cuentas bancaria de los trabajadores, los días 10 y 25 de cada mes. Lo más extraño del caso es que hasta el momento no sé cuál es la razón”, e indicó que también le cancelaron su correo electrónico institucional y le prohibieron a sus colegas hablar con él.

“Pensando que habría ciertos problemas con la nómina por la cuarentena y home office en que nos encontramos todos los empleados, esperé algunos días para preguntar sobre esta anomalía, primero al administrador del área, Licenciado Porfirio Tejocote Rosas, quien no supo mayor cosa, y luego a mis superiores, pero ninguna de las jefas inmediatas supo responderme sobre la razón de la suspensión del pago, la Directora de Difusión, Valeria Jasso, fingió sorpresa y me remitió a la Directora General, Licenciada Alejandra Ezeta”, se lee en la carta.

Continúa “Esta última me dijo telefónicamente que fue decisión del Licenciado Estrada, refiriéndose al Secretario Ejecutivo de la CNDH, Licenciado Francisco Estrada Correa; ella misma se ofreció a hablar con él para conocer del caso. Hasta el momento nadie sabe nada. El Director Ejecutivo se niega a contestar mis llamadas”.

“No sé si es un castigo, no veo la causa, o una medida disciplinaria fuera de norma, no sé por qué; no he sabido nada del tema, pero necesito mi salario, ahora sí por emergencia, ya que desde hace tres semanas tengo dificultad para respirar; no se me ha diagnosticado Coronavirus 19, pero tampoco se me ha descartado. Para mi atención médica y hacerme los exámenes y estudios que se requieran necesito de esos recursos ya que carezco de ahorros”, concluye el presunto despedido.

Posteriormente, el medio Animal Político señala que a las 15:00 hora de la Ciudad de México, Alejandra Ezeta admitió en el chat de periodistas de la fuente que “la única responsable del cese del señor Lázaro Serranía fui yo”.

Desmentimos un supuesto cese de labores y la falta de pago a uno de nuestros trabajadores.



La @CNDH refrenda su compromiso de respetar y promover los derechos humanos, en este caso, en particular, los derechos laborales de sus trabajadores. — CNDH en México (@CNDH) June 16, 2020

En contraparte, a las 19:17p.m., la Comisión cuya titular en Rosario Piedra Ibarra publicó en redes sociales:

A través de un comunicado precisaron que Serranía Álvarez “se ha negado a pasar a recoger su cheque en el área de Recursos Humanos de la CNDH, el cual corresponde a la primera quincena de junio, a pesar de que se le notificó con tiempo y de que la ley permite que los salarios de los trabajadores se realicen a través de depósitos o cheques”.

En el boletín se manifiesta que "Se desconocen las causas por la cuales fue eliminado el grupo de Whatsapp institucional de Difusión del trabajo y las acciones de la CNDH. Lamentamos las molestias ocasionadas y mantendremos abierto este canal de comunicación bajo los principios de transparencia, derecho a la información y libertad de expresión. Asimismo, se ha iniciado una investigación en torno a las declaraciones del Lic. Lázaro Serranía Álvarez y de su análisis se tomarán acciones de inmediato para corregir actuaciones erróneas que se hayan presentado en el área".

Con información de Animal Político