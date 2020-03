Frontera México-EU tendrá restricciones para viajeros vía terrestre

CIUDAD DE MÉXICO.- La frontera Norte entre México y Estados Unidos no se cerrará por el coronavirus, sino se restringirá a las personas que viajen por vía terrestre por recreación y turismo, pero se respetará el paso para todas las actividades de comercio y la laborales, dijo el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

La medida será anunciada hoy por el gobierno de Estados Unidos, precisó durante la conferencIa de prensa matutina en Palacio Nacional.

“Sí va afectar a quienes vayan con un propósito de recreación o de paseo, se va a restringir para el caso de lo que son turismo, recreación”, contestó a una pregunta de Grupo Healy para precisar si la frontera se cerraría parcialmente y si quienes busquen ingresar a Estados Unidos tendrían que comprobar si van por trabajo o actividad comercial.

El canciller aclaró que no se habla de un cierre de la frontera Norte, sino de una restricción a los viajeros que busquen ingresar por motivos turísticos y recreativos.

“Lo que se ha logrado es que las medidas para la reducción riesgo y propagación de virus no vayan a afectar las actividades sustantivas. Hemos hecho un catálogo de las actividades esenciales que no deben afectarse, para que no queden como algo genérico”, dijo.

El comercio entre ambos países a través de la frontera Norte es de tal importancia que, sólo el intercambio de Texas con México es más importante en volumen de valor, que todo el comercio entre Japón y Estados Unidos, explicó.

Las actividades que el gobierno mexicano logró dejar fuera de las restricciones en la frontera son “todas las actividades de comercio, transporte de mercancías, movimientos logísticos que tienen que ver con actividad comercial”, dijo.

Ebrard Casaubón añadió que no habrá restricciones a todo lo que tiene que ver con personas que trabajan en Estados Unidos y tienen una autorización para moverse de un país a otro.

“Todos los servicios indispensables, compra de medicamentos, servicios de emergencia... la frontera no se cierra”, afirmó.

La restricción que se logró y no el cierre de la frontera se dio gracias a la intervención del Secretario de Estado Mike Pompeo, agregó.

“Es importante que las autoridades locales participen en estas medida. Se conversó que haya un equipo de los dos países, garantizar que esta decisiones se traduzcan en una operación adecuada”, dijo.

Conversé con el Secretario Mike Pompeo. Le propuse que las medidas para evitar la propagación del COVID-19 no paralicen la actividad económica y la frontera continúe abierta al comercio y al trabajo. Encontré buena disposición. Mañana informaré detalle de avances. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 20, 2020

Marcelo Ebrard llamó a la población que no tenga actividad económica en el vecino del Norte a posponer sus visitas a Estados Unidos.

“Vamos a promover, exhortar que la población se abstenga en la zona fronteriza de realizar viajes que no sean esenciales, por su salud”, dijo.

Hablaron sobre T-MEC para junio

El canciller adelantó que en las conversaciones con Mike Pompeo se ha visto la posibilidad de acelerar la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en junio.

“Conversamos sobre lo importante que es as el apurar el paso ara que el tratado que ya se aprobó, entre en vigor lo más pronto posible, ojalá se pueda en junio. Eso nos ayudará mucho para hacer frente en esta circunstancia, porque así como se tiene un riesgo en la salud, la economía está enferma, es global”, dijo.

Ebrard Casaubón destacó la necesidad de cuidar el comercio entre México y Estados Unidos, para evitar una afectación económica mayor a la economía por el COVID-19.