Frente Amplio por México busca sumar a Movimiento ciudadano a su coalición

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes de dar inicio al quinto foro del Frente Amplio Por México, Xóchitl Gálvez, Marko Cortés y Alejandro Moreno, dieron a conocer que estaban en diálogos con varios líderes del partido Movimiento Ciudadano en un intento de construir en una alianza para los comicios federales a celebrarse en 2024.

La senadora Xóchitl Gálvez señaló tras su llegada al Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI que, ya se ha reunido con legisladores de MC y que en caso de resultar seleccionada para la candidatura presidencial, el Frente buscaría directamente al coordinador nacional Dante Delgado.

Me he reunido en los estados, nos hemos saludado con muchos diputados locales, con diputados federales, siempre en privado, siempre respetando los tiempos en que MC tenga que tomar la decisión, respetando el tiempo en que yo sea o no la coordinadora del Frente Amplio por México, y en ese momento, la circunstancia cambiará, en caso de serlo, buscaré abiertamente a Dante Delgado y platicaremos. Yo creo que platicar se puede", comentó.