“Frenaaa 2” “conmueve y da ternura” a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada de un “Frenaaa 2” que más que temor le dio “ternura”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

“Aprovecho para informarles porque ya se hizo público de que viene un movimiento, un Frenaaa 2 encabezado por Claudio X. González o sea que tooodo se está cumpliendo y por el de Coparmex Gustavo de Hoyos”, anunció.

“No es la BOA (Bloque Opositor Amplio), es… es la Boa…no (risas)… se llama… por el sí, no… se llamada por el sí… sí México, algo así…”, dijo el presidente.

Y continuó: “Porque dicen que nosotros somos no, no, no, o sea aquí es el finadito Héctor Suárez… no hay, no hay… es que vienen por los ´biyullos´ (dinero) y aquí es no hay, no hay, no hay”, manifestó el mandatario nacional.

Dicen que aquí es el no, no, no, no y entonces ellos están por el sí, sí, sí, sí, continuó el presidente, pero a diferencia del Frenaaa (Frente Nacional Anti-AMLO) que nada más confronta, ellos son propositivos, eso es lo dicen en su documento.

“Me lo mandaron ayer, parece que ya está en las redes, y que este… creo que están convocando para una manifestación…”, añadió.

¿ Sabes cuantos convenios "atole con el dedo" han firmado la IP/AMLO? 5.



Aquí los hechos y datos duros, para evitar te dejes llevar por la cortina de humo.



A FRENA nada lo frena#SomosMexico https://t.co/oQU5qtF1c7#OcupaGobFederal1024 — FRENAAA Oficial (@OficialFrenaaa) October 8, 2020

Muestra documento

López Obrador se tomó un momento para mostrar un documento de este movimiento titulado “Mexicanas y Mexicanos al Grito del Sí” y que parcialmente dio lectura y dijo darle ternura lo que exponen.

“El Gobierno es no, no al diálogo, no a las libertades, no al rescate de nuestra economía, no a la seguridad, no a la legalidad, no a las víctimas, no a la salud, no a la educación, no a las mujeres, no a los tapabocas, no a ti a tu futuro, a tus sueños, a tu crecimiento… me da hasta ternura, sentimiento, me conmueve... son tan sinceros”, se mofó el mandatario nacional.

Elecciones

El presidente agregó que es Claudio X. González y el presidente de la Coparmex, asegurando que es como un sector del PAN, cuyo titular aspira a la gubernatura de Baja California.

“…Y Claudio pues algo debe estar aspirando, es que ya vienen las elecciones, ellos mismos lo dicen aquí andan buscando aglutinar y dicen que el líder del Frenaaa no les ayuda en eso, tiene que ser una oposición moderna, positiva y que ellos son los que van a jugar ese rol”, detalló.