Fox propone a Martha Sahagún para presidenta en 2024 y ella responde

CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fox propuso a su esposa Martha Sahagún como presidenta de México tras decir que hace falta una mujer mandataria.



Quien fuera Jefe del Ejecutivo durante el periodo 2000-2006 hizo el comentario durante su participación en el foro The Future of Work.



De acuerdo con Reforma, Sahagún descartó la posibilidad y aclaró que no quiere saber nada de las elecciones del 2024. Incluso mencionó que la política para ella “está muerta”.



Durante una conferencia, la ex primera dama dijo que como ciudadana continúa haciendo política de tiempo completo como todos los mexicanos deberían hacerlo.



Asimismo, detalló que solo haciendo política se puede influir en el bienestar de México y que las cuotas de género deben ser una herramienta de proceso para incrementar la participación de las mujeres.