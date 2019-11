Fox prefiere "comes y te vas" que dar asilo político

CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fox, ex presidente de México, ironizó al compartir un comentario referente al asilo de Evo Morales en México.

Se trata de la captura de una respuesta en Facebook alusiva a la visita de Fidel Castro, ex mandatario de Cuba, y al trato que Fox, entonces presidente, le dio.

Por medio de su Twitter verificado, el político guanajuatense publicó la captura en la que se lee "me gustaba más cuando México le decía a los dictadores comes y te vas", a lo que contestó "a mi también".

A mi tambien!! pic.twitter.com/3Ee7adzFlO — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 12, 2019

Durante el sexenio de Fox, se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, evento de la ONU, que se realizó del 18 hasta el 22 de marzo de 2002 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ahí entonces presidente Vicente Fox Quezada hizo famosa la frase “comes y te vas” en la que Bush estuvo indirectamente involucrado.

Dadas las tensiones políticas entre Cuba y EU, Fox quería evitar que Bush y Fidel Castro coincidieran en la cumbre.

Fox le dijo a Castro que su presencia en esa cumbre internacional le representaba "una buena cantidad de problemas " de seguridad y atención; agregó que "no era de amigos avisar a última hora " que iba presentarse en la cumbre.

Castro advirtió que la invitación era de la ONU y que no le podía impedir su asistencia, puesto que "eso daría lugar a un escándalo mundial " e incluso advirtió, "si usted es el anfitrión y me lo prohíbe, no me quedará más remedio que publicar el discurso mañana".

Y así fue, el presidente de la isla caribeña reveló la conversación telefónica: