Flores comestibles: entre la vista y el paladar

Históricamente, el consumo de flores ha sido constante en la dieta mexicana y es casi seguro que tú también tengas algunas en tu despensa y refrigerador: ¿te suenan la flor de jamaica, la manzanilla, la flor de calabaza y la menta?

También existen otras a las que probablemente recurras regularmente o quieras empezar a hacerlo, tales como el brócoli, la alcachofa, la coliflor, el azahar, el jazmín, el romero, la caléndula, las rosas, las violetas y la lavanda.

Como ves, la mayoría de estos ejemplos van más allá de la imagen mental que llega a la cabeza al mencionar que las flores se pueden comer, y es que la sabiduría popular ha legado algunos usos y recetas.

Se sabe que las flores no solamente aportan sabor y placer a la vista, sino que también brindan vitaminas, sobre todo A y B, así como fibra, agua, betacarotenos y otros nutrientes benéficos al organismo.

Populares en la gastronomía mexicana

En la cultura nacional, una de las flores más usadas culinariamente es la flor de calabaza, la cual puede consumirse en un sinfín de preparaciones: dentro de la recurrida y práctica quesadilla hasta sopas, enchiladas y tamales.

La flor de azahar también es otra especie que se utiliza de manera frecuente debido a su aroma agradable, de manera que es común usarla para perfumar los alimentos, entre los que destaca el tradicional pan de muerto.

Por supuesto, no es posible dejar de mencionar a la popular flor de jamaica que si bien es muy popular en verano para preparar aguas frescas, también se emplea en tiempo de frío en el ponche de Navidad o a manera de infusión.

También se conocen los usos medicinales de la flor de manzanilla: aplicada para cólicos de cualquier tipo y la salud intestinal en general, se trata probablemente de la flor presente en la mayoría de los hogares mexicanos.

Así que ya lo sabes: la cocina en México ha aprovechado desde tiempos lejanos las propiedades de las flores así como sus formas y colores, ya que la preparación de estos alimentos también proporcionan placer para los ojos.

Algunas precauciones

Por otro lado, se debe tener conciencia de que no todas son comestibles y es necesario tomar en cuenta algunos lineamientos básicos que te permitirán asegurarte de que su consumo es seguro y no representa ningún riesgo.

El primero de ellos es confirmar que provienen de cosechas específicas para consumo humano y así, evitar las que provienen de viveros, puesto que estas últimas pueden tener pesticidas, ya que las venden en estos espacios para cumplir funciones ornamentales.

También es necesario saber que no todas las flores son comestibles; por ejemplo, las de la papa y el tomate no lo son, de manera que aunque las raíces o frutos sean aptas para su consumo, esto no garantiza que sus flores lo sean.

A su vez, es necesario evitar algunas que sí lo son pero se encuentran en los bordes de las calles o parques, donde están expuestas a los contaminantes de los escapes de los automóviles.

Mediante los puntos anteriores, es posible considerar que las flores tienen que adquirirse en lugares especializados en los que se tenga conciencia de que serán utilizadas para consumo humano y que por tanto, son seguras y se encuentran libres de contaminantes.

Igualmente, no olvides que si tienes alergia al polen, debes evitar el consumo de flores incluso si éstas se consideran comestibles; nunca está de más tener precauciones al momento de cuidar tu salud y la de tus seres queridos.



¿Los niños pueden consumirlas?

Si las flores son adquiridas en lugares especializados que aseguren su inocuidad, no hay problema con que los niños las consuman incluso desde una edad temprana, pero sin olvidar consultar al pediatra de cabecera.

Las flores pueden irse administrando poco a poco para poder probar su tolerancia; desde los seis meses, por ejemplo, a manera de papilla puedes dar a probar lentamente la coliflor, el brócoli y la alcachofa.

Por su parte, la refrescante flor de jamaica puede ser preparada a manera de bebida, tal como se acostumbra en México pero cuidando el uso del azúcar, y ser consumida por los niños a partir de los once meses de edad.

