Feria de San Marcos: Autoridades anuncian que el uso de cubebocas será opcional

Las autoridades anunciaron que el uso de cubrebocas durante la Feria Nacional de San Marcos (FNS) será opcional. El gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, detalló que "será responsabilidad de cada uno de nosotros".

Durante la presentación del Protocolo de Salud para la verbena el gobernador detalló que se apelará a la responsabilidad y auto cuidado de todos los asistentes, sin embargo, el personal del establecimiento deberá de usar en todo momento la mascarilla.

Se esperan más de 7 millones de visitantes a la FNS, que dará inicio en el primer minuto del 16 de abril y culminará el 8 de mayo.

Se busca aumentar la ventilación

Con responsabilidad individual y colectiva es como debemos actuar durante la Feria, ya que si bien el sector salud y los cuerpos de seguridad están preparados para atender cualquier eventualidad, sólo con la participación activa de la ciudadanía es como se garantizará una verbena segura", enfatizó.

Asimismo, el director de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, Octavio Jiménez, dijo que aunque el cubrebocas no es obligatorio mucha gente lo usa de manera precautoria. "Úsalo, si lo quieres usar; si no, no hay ningún problema", dijo.

Destacó que en el caso del Palenque y de otros establecimientos se busca que se aumente la ventilación.

Campaña de consentización

Dentro del Protocolo de Salud, 45 estudiantes participarán en una campaña de concientización sobre las consecuencias del consumo de alcohol y sustancias nocivas para la salud, y promoverán una sexualidad responsable.

También se instalarán módulos fijos de servicios médicos y urgencias dentro del perímetro ferial, con más de 150 elementos entre personal médico y de enfermería.

Durante el periodo de feria se realizará el despliegue de brigadas de paramédicos caminando y en bicicleta y se mantendrán en el centro y San Marcos, además se dispondrá de un equipo de ambulancias básicas y avanzadas.