Feminicidios en CDMX: Piden justicia por Natali García, asesinada en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 19 de febrero se reportó la desaparición de Cristina Natali García Valle en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, posteriormente, fue encontrada sin vida el mismo día.

De acuerdo con Nmás, antes de desaparecer, la madre de familia y comerciante, acudió a una reunión con personas cercanas a ella, sin embargo después de eso ya no se supo más de ella, por lo que su hermano Jesús García cree que pudo haber sido privada de su libertad.

Según narra el Heraldo, el hecho habría ocurrido cerca de donde Natali tiene un puesto de comida junto con su hermana, en la colonia José López Portillo. Ante esto también se pensó que el asesinato habría sucedido durante la madrugada.

Natali era conocida por mucha gente

La familia de Natali contó que debido a su trabajo en el puesto de comida, era muy conocida por sus vecinos, quienes eran sus clientes principales.

Pues ahí prácticamente conocía a mucha gente que le ayudaba cuando ella estaba trabajando, había veces en que la gente no tenía dinero y ella les prestaba las cosas, era muy alegre, era una persona que convivía con los mismos comerciantes" dijo Karla, hermana de Natali.

De acuerdo con su hermana, dado que no viven juntas, no se percató inmediatamente de su desaparición, sino hasta que su padre le pidió que le llamara para que desayunaran juntos y ella no contestó tras marcarle varias veces.

Sin tomar importancia, Karla siguió con sus actividades, y declaró que en ese lapso se encontró con el presunto feminicida de su hermana, quien la saludó sin problema.

Fue entre la tarde y noche del 19 de febrero cuando el cuerpo de Natali fue encontrado entre bolsas de basura en el camellón de Periférico en la colonia José López Portillo.

Ante esto, familiares y amigos exigen justicia por su asesinato, mientras que las autoridades investigan a quienes la vieron por última vez, entre ellos el primo de su esposo, quien no cuenta con una orden de aprehensión.

