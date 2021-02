Félix Salgado Macedonio es "ebrio y machista", como los de Guerrero: Héctor Aguilar Camín

CIUDAD DE MÉXICO.-El escritor Héctor Aguilar Camín dijo en el programa La Hora de Opinar que Guerrero necesita "un gobernante civilizado", no un "ebrio y machista" como Félix Salgado Macedonio.

"Si algo necesita el estado de Guerrero no es un gobernante que se les parezca, es un gobernante civilizado", declaró.

Agregó:

"Si Félix Salgado Macedonio es popular en Guerrero es por ser "ebrio y machista" como sus coterráneos".

"Si algo necesita el estado de Guerrero no es un gobernante que se les parezca, es un gobernante civilizado" así habla el racista orgánico, Héctor Aguilar Camín. Y dijo que si Félix Salgado Macedonio es popular en Guerrero es por ser "ebrio y machista" como sus coterráneos. pic.twitter.com/QkiMk0o9PZ — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) February 16, 2021

En el mismo programa el año pasado el ex canciller Jorge Castañeda calificó como "horroroso" a Putla de Guerrero, un municipio habitado por la nación Triqui y ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, expresión que fue calificada como clasista por usuarios de redes sociales e incluso por el gobernador Alejandro Murat.

En una transmisión vía remota para el programa "Es la hora de opinar", de Foro TV, presentado por Leo Zuckermann donde se abordaba el tema de los médicos cubanos que llegaron a México a invitación del gobierno federal, el ex canciller aseguró que estos profesionales de la salud aceptan ir a "pueblos arrabaleros" del país a los que nunca aceptarían ir los doctores mexicanos.

Al respecto, Castañeda contó que su hija Javiera, al egresar de la carrera de Medicina en la UNAM, fue enviada a brindar su servicio social a Putla, "un pueblo horroroso" y que fue tras su intervención que fue reasignada a otro sitio.

"Mi hija Javiera, cuando terminó la facultad de Medicina aquí en la UNAM, fue a un pueblo horroroso, en Oaxaca, Putla, si no me equivoco, y luego, gracias a Héctor, y su amistad con Diódoro, fue que la pudimos mandar a otro pueblo un poquito menos horroroso", relata.

El ex canciller aseguró que aún así su hija no fue "con gran entusiasmo", mientras que un cubano "sí iría a Putla feliz de la vida".

Salgado Macedonio solicita registro como candidato morenista

Félix Salgado Macedonio solicitó su registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Este lunes por la mañana, el IEPC abrió los registros para los candidatos a la gubernatura. El primero en hacerlo fue Salgado Macedonio, quien alrededor de las 9:00 de la mañana llegó al instituto, acompañado por el secretario general de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, y el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Salomón Jara.

Desde antes del arribo de Salgado Macedonio, fuera del IEPC, más de 400 personas provenientes de Acapulco, Chilapa e Iguala ya lo esperaban.

En contingente que lo acompañó se aglomeró sin respetar la sana distancia, como se recomienda en esta pandemia, para evitar contagios de Covid-19.

Al interior del instituto, tras entregar su documentación para acreditar su registro, Salgado Macedonio dijo que para que se concrete el proyecto de la cuarta transformación el papel de las mujeres y jóvenes será fundamental.

No hizo algún comentario sobre la denuncia penal que hay en su contra por el delito de violación ante la Fiscalía General del Estado, sólo dijo que no caería en la "guerra sucia".

Por su parte, Marcial Rodríguez Saldaña pidió al instituto electoral vigilar para que la elección no sea fraudulenta.

El registro de Salgado Macedonio se dio en medio de dos investigaciones. Una de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de violación que presentó una de sus excolaboradoras en 2016, y la otra la realiza la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

Desde que se dio a conocer la denuncia por violación contra Salgado Macedonio, desde varios ámbitos se ha solicitado que Morena le retire la candidatura.

De acuerdo con distintas mediciones, Félix Salgado Macedonio va a la punta en la preferencia electoral.

En la próxima elección de junio, su principal contrincante será el candidato de la alianza entre el PRI y el PRD, Mario Moreno Arcos.