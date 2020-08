Felipe, El Oscuro: El polémico libro que describe a Calderón como resentido porque no era blanco ni rico y por el cual la autora dice haber sido amenazada

CIUDAD DE MÉXICO.-La escritora argentina, Olga Wornat por fin lanzó en México uno de los libros que más le provocó hostigamiento en su carrera y la obligó a irse del país tras hacer una investigación del calderonato.

Wornat vivió momentos muy difíciles cuando estaba en la escritura del libro.

Según relata la periodista Peniley Ramírez, en su columna para El Universal titulada "La oscura historia del libro sobre Calderón", era vigilada y constantemente amenazada.

Peniley afirma que Olga una vez recibió una tétrica llamada estando en Miami que decía:

Tu hija está sentada ahora mismo en un café de Buenos Aires. Ya casi va a nacer su bebé".

Ante esto, cogió el teléfono y marcó rápidamente a Argentina y verificó que lo que le había dicho aquel hombre era verdad: Su hija estaba en el sitio mencionado y con la misma ropa que le había descrito el sujeto.

Esa fue una de las tantas intimidaciones de las que había sido objeto.

Queridos amigues. Queridos mexicanxs, aqui #FelipeElOscuro. Emocionada y feliz. Fue durisimo y doloroso. Fue un canino largo. Pero aqui la historia del sexenio mas sangriento de Mexico @FelipeCalderon Gracias infinitas a todas y todos por estar siempre ������ pic.twitter.com/Wmum94OsyD — olga wornat (@owornat) August 25, 2020

Todo comenó, detalla Ramírez, cuando Edgar Monroy, el asistente de Wornat, empezó a recibir correos extraños.

"Ella escuchaba ruido en el teléfono. Después la seguían camionetas, hombres que no disimulaban estar vigilándola mientras se reunía con sus fuentes o sus amigos en México", agrega.

Pero Wornat quería continuar y seguir con las entrevistas y con los viajes.

Luego el hostigamiento tocó a su editor en la editorial Planeta. En 2012, Planeta España decidió cancelar la publicación del libro y Olga se tuvo que ir a Miami, Edgar a Praga y el editor sacó a su familia de México.

Estando en Miami, Olga seguía investigando, hablaba constantemente con el periodista Javier Valdez, quien lamentablmente murió asesinado el 15 de mayo del 2017.

Ya en nuestras manos el libro prohibido durante del gobierno de Calderón, Felipe el oscuro.



Escrito por la valiente @owornat.



Una historia dolorosa, una cicatriz profunda en el corazón de las y los mexicanos.



Les estamos contando. pic.twitter.com/Kjj9VNCRoD — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) August 27, 2020

Luego de que el libro fuera cancelado la escritora anduvo casi una década por la vida con la enorme caja del archivo de su investigación.

"Era como un lastre que no la dejaba en paz. “A veces estaba haciendo otra cosa y me hallaba un capítulo. Lo pasaba de largo. No quería verlo”, le contó a Peniley.

Afirma que varios personajes que toca en su libro crecieron políticamente en México, como Margarita Zavala, mientra otros cayeron y se afianzaron las sospechas de corrupción, como en el caso de Genaro García Luna.

Este año, Wornat propuso a la editorial que retomaran el proyecto. "Pasó semanas sentada en la computadora, 18 horas al día corrigiendo, reescribiendo".

¿Cómo describe la autora a Felipe Calderón en el libro?:

“Es un resentido, un acomplejado, porque no lo aceptaron en la UNAM, porque su primera novia lo dejó por su mejor amigo, porque no era blanco ni rico, porque su padre era alcohólico, porque nunca ganó una elección popular, porque hay algo muy oscuro en la forma como llegó a la presidencia”.

Hasta ahora Wornat ha alcanzado ya el primer lugar de ventas en su editorial.

Felipe Calderón no se ha pronunciado al respecto y Peniley dice que no aceptó entrevista de Olga cuando lo buscó antes de que el libro se cancelara.