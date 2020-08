"FGR tiene que citar a declarar a Peña Nieto y a Calderón por caso Lozoya": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de la investigación en el caso de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), de citar a los implicados y de resolver, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No puedo detener el proceso, no puedo ser cómplice, no me corresponde…vamos a esperar que la Fiscalía haga su trabajo”, indicó.