FGR intenta “dar carpetazo” a denuncia sobre espionaje en sus oficinas, acusan senadores del PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario del PAN en el Senado denunció el intento de la Fiscalía General de la República (FGR) de “dar carpetazo” a la denuncia de espionaje en sus oficinas en el recinto legislativo, realizada el pasado 5 de marzo, cuando halló tres micrófonos ocultos en un falso plafón de su sala de juntas.

Según el “dictamen en la especialidad de Telecomunicaciones” emitido por dos peritos en la materia y contenidos en informe entregado por la Fiscalía General de la República (FGR) a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, los micrófonos , como ya había adelantado ese órgano, fueron instalados durante la construcción de la Nueva Sede senatorial para el equipo de audio y video de cada bancada, y no se usaron.

Empero, el coordinador de los diputados del PAN, Mauricio Kuri, y Damián Zepeda, exlíder de la bancada, advirtieron que ese grupo legislativo, que es la víctima que denunció el delito, no ha tenido reporte alguno, y en todo caso -acusó el segundo- lo que se ha dicho de ese dictamen “es una vacilada y no es más que un intento de carpetazo y de una falta de seriedad en la investigación”.

Esto porque se “repite la versión oficial del Senado, de Morena, de que esos micrófonos se compraron no sé cuándo (…) eso no es relevante. Lo relevante aquí es: cuando el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado entró no había micrófono y después aparecieron los tres”.

Recordó que su bancada contrató una revisión en 2018 y se cercioró que no había micrófonos de ningún tipo.

Según ese dictamen resultado de la revisión contratada por el PAN al inicio de la 64 Legislatura –y contenido en el expediente de la FGR- consta que no se halló micrófono ni dispositivo alguno (activo o inactivo, alámbrico o no), pero encontró anormalidades, como la existencia de un sistema de control de temperatura, lo que es inusual dentro de un falso plafón, y un cable serial USB factible de conexión con un aparato de grabación.

Además halló rasgaduras en el interior de un sillón, “con tamaño suficiente para ocultar dispositivo electrónico de grabación de audio y/o video”. Por ello se hicieron recomendaciones para evitar el monitoreo o espionaje en las oficinas panistas.

En cambio, en el reporte de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR que habría sido entregado a la Jucopo se concluye que los micrófonos (que el PAN halló y por cuya presencia presentó denuncia) “estuvieron colocados en el plafón de la sala de juntas del grupo parlamentario del PAN y fueron instalados al mismo tiempo que otros 58 micrófonos durante la construcción de la nueva sede”.

Pero –se aseguró- la bancada del PAN no realizó la conexión “al rack que se instaló en cada sala de juntas de los grupos” por lo que no operaron.

El dictamen contenido en la carpeta de investigación FED/DGCAPUNAI-CDMX/0000008/2020, y dirigido al agente de la policía ministerial Luis Roberto Briseño, establece que los tres micrófonos encontrados por el PAN y entregados como evidencia son del mismo modelo y marca de los 43 micrófonos que, aseguró el Senado, se adquirieron e instalaron para el equipo de audio y video parlamentario.

Para sus conclusiones se realizó en la sala de juntas de la bancada del PAN “Gabriel Jiménez Remus” la búsqueda y seguimiento de cables en el lugar donde se hallaron los micrófonos.

Su trayectoria llevó a una cabina de audio con mezcladora de audios, dos laptop, un receptor de micrófono inalámbrico y un rack metálico, éste con un monitor, y un grabadora de audio, entre otros elementos.

Pero “interconectados forman parte de un sistema de audio que se puede implementar en una sala de conferencias”, se estableció.

A este peritaje se añadió un informe sobre el sistema parlamentario de audio y video, según el cual a la entrega de instalaciones, en 2011, se hizo del conocimiento la instalación de 13 micrófonos para el nivel 1 del hemiciclo (donde fue hallada la sala de audio) para los salones de reuniones de los grupos parlamentarios.

Además se entregaron 48 micrófonos más con iguales características para otros salones.

Tras la remodelación de 2012 fueron “retirados por la empresa que los instaló” y “nunca funcionaron 43 micrófonos omnidireccional”.