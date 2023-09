Exteriores supervisados

Ring acumula más de 10 años de experiencia y ha mantenido su esencia tras ser absorbida por Amazon en 2018, con lo cual su exposición a públicos masivos se ha visto impulsada gracias a la tienda en línea.

Este año, la compañía lanzó en México la Ring Spotlight Cam Pro, una evolución de Ring Spotlight Cam, que se vuelve más ambiciosa al sumar detección 3D, monitoreo desde vista de pájaro, comunicación bidireccional y WiFi de doble banda.

Los productos de Ring me remiten a lo que hace Sonos, la compañía de audio premium, al centrarse en ecosistemas, fácil conectividad entre dispositivos de la misma familia, uso de aplicación para controlar los dispositivos, diseños agradables y minimalistas, e incluso precios elevados, no obstante, por la cantidad de funciones, el costo lo vale.

Es una cámara para exteriores con un cuerpo semicilíndrico, como el tamaño de un termo mediano; su diseño se aleja de las formas tradicionales de las cámaras de vigilancia, hacia la parte inferior del producto se encuentra su sistema de audio bidireccional, mientras que en el frente se encuentra el sensor de la cámara, sensores infrarrojos para visión nocturna y dos focos led para iluminar áreas.

La cámara tiene la capacidad de usarse con baterías de la misma marca, de hecho incluye de fábrica un módulo de 5,800 mAh y añade un espacio para albergar un módulo extra, algo muy positivo si se desea instalarla en algún lugar sin enchufe de pared cerca. Sin embargo, también se puede usar conectada permanentemente a la energía, lo cual recomendamos más para un monitoreo constante.

Incluye de fábrica una placa y base de montaje con taquetes para instalarla en una superficie plana, cable micro USB para recargar la batería, manual de usuario. Antes de avanzar, es necesario precisar que, pese a ser una cámara de exteriores, no cuenta con certificación IP68, por lo que no se garantiza su operabilidad si se moja por completo, lo mejor será instalarla donde no esté expuesta directamente a cielo abierto.

Pasando al tema de configuración, es muy importante contar con una cuenta de Ring y más aún comprar alguno de los planes de pago de Ring Protect para grabar clips de videos y verlos posteriormente en una nube privada que la marca te proporciona, conveniente para revisar eventos cuando estás lejos de casa.

A diferencia de los sistemas de circuito cerrado de televisión que requieren complejas instalaciones y configuraciones, con Ring Spotlight Cam Pro solo necesitas al menos una hora para configurar e instalarla para dejarla a punto, lo más complejo fue configurar los nuevos modos que agrega, la detección 3D y monitoreo desde vista de pájaro, dos funciones que me dejaron con un agrio sabor de boca.

La detección de movimiento en 3D y el monitoreo desde vista de pájaro son dos innovaciones que prometen amplificar el monitoreo, la primera función tiene por objetivo detectar con precisión a una persona en una zona delimitada por el usuario, la segunda función apoya esta configuración mapeando el trayecto de un intruso en tiempo real.

La cámara cuenta con un amplio ángulo de visión, lo no tan agradable es la resolución 1080p. Por otro lado, el sistema de comunicación bidireccional, que permite escuchar el exterior y hablar a través de la cámara, recoge con detalle los sonidos de fuera.

En lo que concierne a los terrenos de la aplicación, la navegación por los distintos menús y configuraciones son bastante sencillas y bien explicadas; es agradable el nivel de detalle que tienes a la mano para ajustar la sensibilidad de detección de movimiento inteligente, así como las programaciones para que el dispositivo opere con la menor intervención de tu parte.

El plan básico tiene un costo de 4 dólares por mes y el Plus, 10 dólares, el más caro permite sumar más de un dispositivo a las opciones de grabación.

Lo mejor

Ring Spotlight Cam Pro es una cámara versátil y con un montón de funciones inteligentes, por ejemplo, si cuentas con un Echo Show, tienes la posibilidad de pedirle a Alexa que muestre el video en vivo, o bien puedes automatizar su comportamiento cuando estás fuera de casa para que monitoree zonas específicas que puedes asignar a tu antojo.

Conclusión

Se recomienda la Ring Spotlight Cam Pro a los usuarios que ya cuenta otro producto de la misma marca, de tal manera que puedan robustecer la vigilancia y añadirle valor a su suscripción mensual. Si lo que buscas es una opción de cámara para exteriores, será mejor buscar alguna otra opción que tenga garantías para resistir condiciones climáticas adversas.