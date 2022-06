Ex de alcalde de Michoacán lo exhibe como defraudador y padre irresponsable

INDAPARAPEO, Michoacán.- María Fernanda Vera Vargas, ex pareja del alcalde de Indaparapeo, Erick Magaña Garcidueñas, lo exhibió públicamente como presunto defraudador y un padre irresponsable.

Por medio de sus redes sociales, la joven mujer evidenció algunas de las conversaciones por mensaje, que sostuvo con el presidente municipal.

María Fernanda Vega, informó que en esas conversaciones, se evidencia que el alcalde la persuadió para sacar un crédito de 220 mil pesos a su nombre.

Ex de alcalde lo exhibe como defraudador y padre irresponsable

En el texto de la publicación, Fernanda Vega señala que el político del Partido Verde fue su pareja con quien enfrenta una denuncia por violencia y una demanda familiar.

Quien tampoco ha sido responsable de pagarme una fuerte cantidad de dinero que fue utilizada en la construcción de un departamento, en el cual él se encuentra viviendo”.

Reprochó que tal y como se aprecia en los mensaje, el alcalde del PVEM sólo dice estar arrepentido, pero no se hace responsable de la deuda que adquirieron a su nombre.

La hizo sacar un crédito de 220 mil pesos

Explicó que esa deuda era para construir ese departamento, ya que en ese momento ella tenía un crédito pre aprobado vía nómina por la cantidad de 220 mil pesos.

“Yo no quería hacer uso de él, pero a base de muchísima astucia de Erick me convenció, puesto que me decía que sería una construcción para vivir ahí con nuestro hijo en caso de que perdiera la candidatura y si ganaba tendríamos que vivir en Indaparapeo por un periodo largo”, expuso la joven madre.

Denunció que una vez adquirida la deuda, ella se hizo cargo de pagarla durante un año, ya que en su momento Erick Magaña no contaba con una solvencia económica.

Ex acusa que su pareja usaba ingresos para ganarse a la gente y llegar a ser alcalde

Recordó que en ese entonces, al ahora alcalde era asesor de un diputado federal, pero que todos sus ingresos eran para ganarse a la gente de Indaparapeo con despensas u alguna otra ayuda, de cara a las elecciones del año pasado.

Para esto también utilizaba mi tarjeta de crédito que también la dejó a tope y yo no he podido pagar porque él tenía que aparentar una solvencia económica que nunca tuvo”.

“Él quería vivir a como diera lugar en dicho municipio del que ahora es presidente municipal, como no contábamos con los recursos para adquirir una casa yo le pedía que rentáramos, ya que me llevó a vivir a casa de sus padres quienes muy amablemente nos recibieron”, refirió.

Fernanda Vega, escribió que ha padecido situaciones sumamente vergonzosas y, “quiero ver si a mi ex pareja le da un poco de pena, ya que se jacta de decir ser un hombre recto, ‘un padre de familia’ responsable, y los intereses -de la deuda y de la tarjeta bancaria- ya han incrementado demasiado”.

“Deudas que están afectando directamente a mi familia, que somos mi hijo y yo, mientras él llena su vacío emocional con distintas mujeres y viajando sin hacerse responsable, primero de sus deudas siendo el único beneficiado de dicha construcción”, acusó.

Hasta este momento y pese a que ya se hizo viral la denuncia de la víctima, el presidente municipal, Erick Magaña, no se ha pronunciado al respecto.