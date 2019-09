Ex consejero jurídico de EPN compró un perro más caro que un Ferrari

CIUDAD DE MÉXICO.-Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, ex consejero jurídico del ex presidente Enrique Peña Nieto, compró un perro mastín tibetano valuado en 1.9 millones de dólares, que en pesos mexicanos serían unos 38 millones, según reporta el portal Sin Embargo citando al medio Go Breaking Rates.

Este tipo de mascota son consideradas en China como símbolo de poder y dinero, el criadero “Good of Tibet” señala que en México sólo los políticos y empresarios se han comprado un ejemplar de este tipo.

Cabe mencionar que un perro como el que compró el ex consejero jurídico de EPN, supera el precio de un Ferrari 488, valuado en 340 mil dólares, es decir, 6 millones 904 mil pesos.

Recientemente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago nieto, reveló que Castillejos está bajo investigación debido a que desde su puesto habría operado un esquema de extorsión a empresas.

Humberto Castillejos fue uno de los colaboradores más cercanos de Enrique Peña Nieto, cuando fue gobernador del Estado de México y presidente de la República.