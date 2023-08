Evalúan daños causados en arrecife de Yucatán por buque encallado

YUCATÁN.- Por medio de un comunicado, la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Yucatán (Sepasy) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informaron este lunes que están evaluando los daños causados por el encallamiento del buque "Grande Senegal" en el arrecife "Madagascar", en Yucatán.

Dicha declaración surge después de que cientos de pescadores de Sisal y otras comunidades realizaran una protesta en contra de la contaminación en el lugar. De este modo, la Profepa confirmó que será la entidad responsable de determinar los posibles daños al arrecife, mientras que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) evaluará la situación de las especies marinas en la zona.

La situación del buque está siendo evaluada por la Profepa y debe llevar a cabo los estudios correspondientes. No tenemos información sobre el alcance y la magnitud de los daños en la pesca hasta que obtengamos los resultados de la Conapesca. Se trata de estudios exhaustivos y no podemos afirmar sí o no sin contar con el conocimiento científico sobre el impacto", explicó.