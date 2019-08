"Este gobierno no me quita nada que no me quite la muerte":Fernández de Cevallos

CIUDAD DE MÉXICO.- No tengo mayores riesgos de nada que perder, este gobierno a mí no me quita nada que no me quite la muerte, afirmó este lunes el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, con relación a la posibilidad de que sea señalado o acusado durante la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

"A mí me queda muy claro que el que no está dispuesto a perderlo todo, mejor que no luche por nada. Si yo voy a vivir con miedo para enfrentar un gobierno que considero altamente corrupto, el de este señor Presidente, y que eso me puede traer consecuencias, sin duda.

"Pero si voy a andar viendo que no le vaya a suceder algo a un hijo, a mis esposa a mi patrimonio, a mi persona o a mi vida, pues me agazapo como muchos cobardes y espero que siga la desgracia para adelante", expresó el panista.

En entrevista con MVS Radio, Fernández de Cevallos mencionó que no se esconderá, que enfrentará todas las acusaciones y que no se llamará a perseguido político.

"Prefiero estar, hoy, de frente contra los abusos del poder y la forma arbitraria, insolente y corrupta como se maneja el actual gobierno, y pagar todas las consecuencias. Y las pago en efectivo, por donde vengan, ahí me van a encontrar", aseveró.

"No tengo mayores riesgos de nada que perder, este gobierno a mí no me quita nada que no me quite la muerte".

Para poder servir a este país, apuntó, tienes que decir las cosas por su nombre, que la "Estafa Maestra" fue un quebranto multimillonario, que no se trata por sí mismo, en cuanto al fondo, una persecución política.

"Se trata de llevar ante los jueces a los que desfalcaron al País, y que además se recuperen esos dineros hasta donde la ley y las circunstancias lo permitan", abundó.

"Pero de ahí, a que por lo que nos pueda pasar, estemos agazapados o estemos haciéndonos víctimas y llamarnos a perseguidos políticos, eso me parece una cobardía. Yo lo aclaro para que no haya la menor duda, por donde me quieran encontrar, ahí me van a mirar de frente".

En entrevista con Luis Cárdenas, dijo que el gobierno tiene todo lo que quiera encontrar en justificante para ir contra él.

"Lo que sí te digo, no me voy a llamar a perseguido político, ni les voy a pedir llevar mi proceso en libertad", resaltó.

"Los conozco, sé su perversidad y sé su cobardía".

Aunque dijo que no está pensando que vaya a ser llamado pronto, comentó que está dispuesto a recibir de la vida lo que venga.

"Ya me ha tocado vivir situaciones difíciles, y lo único que llego a conclusión, que el reclusorio, el cautiverio, es un lugar muy razonable para meditar".

Sobre el caso de la "Estafa Maestra", sostuvo que hay todos los elementos habidos y por haber para tener la seguridad de que se trata de un atraco multimillonario al erario del País.

"Es incuestionable que están involucrados muchos funcionarios públicos, funcionarios universitarios y terceras personas a través de empresas fantasmas".

Del cado de Rosario Robles, subrayó que la exsecretaria de Desarrollo Social nunca huyó y no fue necesario girarle una orden de aprehensión y buscarla por todo el mundo.

El juez, añadió Fernández de Cevallos, tenía la obligación de analizar cuál era la medida menos violenta para la exfuncionaria, sobre todo bajo la presunción de inocencia que establece la Constitución y que está por encima de todo para defender ese derecho humano.

"El señor juez optó por la más dura, por la más cruel. Y ahora se sabe que el señor juez es además sobrino de la señora Padierna, sobrino político de Bejarano, con quien, sabeos todos, hay una confrontación desde hace muchos años de carácter político.

"Y hay odios y rencores que vienen a enturbiar un proceso que debería de estar claramente enfocado a sancionar a los de la 'Estafa Maestra' y a recuperar los dineros, no aprovechar las circunstancias para venganzas políticas con la crueldad que implica una prisión preventiva, cuando el juez tenía 14 fórmulas diferentes para que no evadiera la justicia".