“Están desinformados y manipulados”: AMLO sobre quienes se manifiestan contra libros de texto

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este lunes durante su conferencia matutina que quienes se manifiestan pensando que con los nuevos libros de texto gratuitos se adoctrina y se inyecta el “virus del comunismo”, están desinformados y manipulados.

Lo anterior luego de que se le preguntara sobre la quema de los nuevos libros de texto por parte de un grupo de indígenas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Están en su derecho de manifestarse, somos libres, nada más que no tienen razón quienes se manifiestan pensando que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo están desinformados y manipulados”, dijo.

Llama AMLO a no dejarse manipular

Ante esto, el presidente llamó a no dejarse manipular por dirigentes, empresarios o traficantes de influencias que pertenecen al bloque conservador, pues “eso es politiquería”.

No obstante, el mandatario indicó que lo seguirán haciendo aunque no cuenten con elementos de prueba, pues ellos usan todas esas mentiras para intentar engañar a las personas, aunque enfatizó que ahora “la gente está muy consciente y no les funciona esa, y lo que demuestra es que tiene prácticas muy retrógradas, son clasistas, racistas”.

Sobre la cercanía del próximo ciclo escolar, López Obrador recordó que en las entidades donde no hay amparos ya fueron distribuidos los nuevos libros de texto, pero en donde hay amparos resueltos para que no se entreguen, no se hará.

“Se van a distribuir en donde no hay amparos, ya están distribuidos y el lunes próximo es el regreso a clases, vamos a dar a conocer cómo se regresa a clases y vamos a tener enlaces con los gobernadores. En donde hay amparo como en el caso de Chihuahua, en donde la gobernadora interpuso una controversia en la Corte y un ministro conservador, contrario a nosotros resolvió que no se entreguen. Ahí no se van a entregar lo libros a las escuelas”, dijo.