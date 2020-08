Escandalizan fotos de Pío López Obrador con rastros de Islas Caimán

GEORGE TOWN, Islas Caimán.- Este viernes, a un día de la difusión del video de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, las redes sociales compartieron un par de fotos en las que disfruta de una bebida de origen en las Islas Caimán.

Se trata de la cerveza Caybrew, producida en Islas Caimán, territorio distinguido por ser considerado un paraíso fiscal, es decir, un lugar en el que existe régimen de impuestos y tributos favorables para negocios; estos sitios son utilizados generalmente para la evasión de impuestos.

Que hacía Pío, en las Islas Caimán hace 2 años?



¿Por que viajó a un paraíso fiscal?



Pío Pío tiene una gorra de las Islas Caimán y toma una cerveza que solo se vende en la isla paradisíaca



¿A dejar las bolsas de dinero que le "entregaba la gente pobre" a la campaña de AMLO? pic.twitter.com/eDVTyIeulZ — Karolynna Leppe (@karolynaleppe) August 21, 2020

El hermano de AMLO se volvió tendencia en las últimas horas luego de que el periodista Carlos Loret de Mola difundiera un video en el que aparece recibiendo paquetes de dinero de David León, ex director de Protección Civil del país, y aspirante a dirigir la empresa distribuidora de medicamentos en México, que el mandatario sugirió crear.

AMLO sabía, David León le había contado

Fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que supo de los videos donde se observa en al menos dos ocasiones a Pío López Obrador recibir de David León paquetes con dinero en efectivo, desde hace cinco días por medio de David León quien le advirtió que serían difundidos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que fue él quien sugirió a David León que no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de medicamentos y que esperar a que se aclarara este asunto.

“Yo sabía desde hace cinco días o seis. Me buscó David León en donde le advertía que iban a salir estos videos, y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad."

“Y ayer que salen los videos me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo y le sugerí qué también no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de medicamentos y que esperara a que se aclarara este asunto porque el manejo de los medicamentos estuvo plagado de corrupción, la compra de los medicamentos, la distribución de los medicamentos".

“Entonces con esto pues no podría él hasta que no se aclare la situación hacerse cargo de esa empresa que tiene como propósito que no se roben el dinero de los medicamentos como sucedía, porque estamos hablando de una compra de alrededor de 90 mil millones de pesos y muchos intereses”, dijo.