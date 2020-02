"Es una sacudida que necesitamos": Carmen Aristegui se suma a paro feminista

CIUDAD DE MÉXICO.- Carmen Aristegui anunció este viernes que se une al paro nacional de mujeres ‘Un día sin nosotras’, convocado el próximo 9 de marzo.

Durante su noticiario, la periodista señaló que es en congruencia con su mensaje de poner un alto a la violencia contra las mujeres del País.

Ahora sí que el 9 de marzo no cuenten conmigo. No vendré al programa, no me iré de compras. No tendré citas de trabajo. Me sumaré a algo que creo que es muy importante, que es una sacudida que necesitamos.