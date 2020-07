El tema del muro con se habló con Trump, ni está en la agenda nuestra: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En el tema del muro fronterizo “no tengo opinión”, insistió el Presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones de su homólogo Donald Trump durante su campaña electoral.

“No tengo opinión, es un tema que no se habló ni está en la agenda nuestra, no es algo que vamos nosotros a engancharnos en algo que nos vaya a distanciar, sólo decirles que ese tema viene de tiempo atrás”, dijo.

El mandatario de Estados Unidos ha retomado el tema del muro fronterizo como parte de su campaña rumbo a las elecciones en donde busca reelegirse al afirmar que así se frenó la propagación de Covid-19.

En su Twitter Trump resaltó que se han construido 240 millas del nuevo muro fronterizo y prometió que para fin de año se construirán 450 millas e hizo alusión a que los demócratas radicales de izquierda quieren fronteras abiertas para cualquiera, incluidos muchos criminales.

López Obrador insistió en que desea mantener una relación de amistad con el gobienro de Estados Unidos.

“Porque considero que nos conviene a los mexicanos. Nuestros adversarios querían otra cosa, querían pleito y no fue así. Nosotros necesitamos tener una relación de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y de amistad, no de vecinos distantes”, dijo.

El mandatario fue cuestionado sobre el uso de una parte de su discurso en la Casa de Blanca en la campaña de Trump enfocado al voto latino.

“No me corresponde a mí evitarlo, es una visita al gobierno estadunidense, el gobienro puede hacer lo que considere, no me afecta, no creo que nos afecte”, contestó.