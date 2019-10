Es un show: "El Bronco" sobre proceso de sanción en su contra

MONTERREY, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, afirmó que por tratarse de “un show” no acudió a la audiencia de pruebas y alegatos que, sólo con la presencia de su abogada, se realizó el martes a las 3 de la tarde ante la Comisión Anticorrupción del Congreso local, dentro del proceso sancionatorio que se sigue en su contra y del secretario de Gobierno, Manuel González Flores, por el uso de recursos públicos para la recopilación de firmas que validaron su candidatura presidencial independiente.

El mandatario expresó que no le vio sentido acudir a lo mismo que sabe él y saben los diputados. “Yo mandé mi abogado a entregar ahí mi dicho que es el mismo, es decir, que no es el Congreso la autoridad que tenga que resolver un tema de estos, se excedió la Sala Regional Especializada” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Recordó que el mismo TEPJF le mandó al Congreso del estado que sancionara al entonces legislador local Samuel García, por una denuncia de actos anticipados de campaña presentada por el PAN, “y no lo ha sancionado, Samuel se amparó y ahí detuvieron el asunto”.

Expuso que en vez de “estar perdiendo el tiempo todos los días” con el proceso en su contra y de Manuel González, los diputados deberían dedicarse más a legislar, que es para lo que les paga el ciudadano.

Rodríguez Calderón declaró que los diputados tienen parada la Ley de movilidad, y así muchas leyes, a las que no tratan con la urgencia que están viendo este proceso en su contra. “Y yo los convoqué ahí en el Congreso, cuando fui (a presentar el Cuarto Informe de Gobierno), es importante que le pongan más atención a los verdaderos problemas que tiene Nuevo León”, señaló.

"El Bronco" insistió que este asunto no es un problema, “yo no cometí ningún delito, ninguna autoridad me ha sentenciado en ese tema”. Expuso que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción, a donde ya fueron a declarar los 572 servidores públicos que dijo el INE y luego el TEPJF, que habían recabado firmas en horarios y días laborales; y será la Fiscalía la que decida si hay o no delito, asentó.

Rodríguez Calderón mencionó que durante la comparecencia ante el Congreso a través de su abogado, explicó que no es posible que teniendo aquí un celular –con la aplicación para recabar las firmas, para su candidatura presidencial independiente-, “de repente aparezca en Matehuala, en Yucatán, o en Nayarit”.

El problema, dijo, “es que politizaron el tema de una aplicación cibernética que hemos demostrado que yo Jaime Rodríguez, Manuel González, o Manuel de la O (Secretario de Salud), y los que me ayudaron a sacar firmas, lo hicieron en tiempos que no son los que dice la propia investigación que hizo el Tribunal, “y que ni siquiera la hizo”.

"El Bronco" afirmó que van a probar eso, “nosotros tenemos una investigación completa de todos nuestros operadores que en ese momento trabajaron en el tema de firmas, “y resulta que estaban en Nayarit, en Colima, pues cómo, si con cada celular tú podías tener diez operadores en tu aplicación, compartirla a otros con tu mismo número”.

Luego señaló que “ya no existen siquiera los datos esos, porque ya los borró el INE, ya no existen, ¿dónde los van a comprobar, dónde los van a ver?. Ni siquiera yo tengo la base de datos, y nadie tiene una base de datos en ese sentido”.

Reiteró que en este proceso en su contra “hay una complicidad política del interés de alguien adelantado en el tema político, que está tratando de desvirtuar una verdad como siempre lo hace”.

Pidió al Congreso revisar su propia actuación, si ellos se convirtieron ya en el Tribunal Superior de Justicia, porque hay una verdadera invasión de los diputados en el campo de los otros poderes, y eso es algo que no deben de hacer, “porque con la misma vara que midas serás medido y están sentando un precedente para que todos ellos también sean juzgados de esa manera”.

Comentó sobre la reforma que la semana pasada aprobaron en Comisiones, para quitarle inmunidad al gobernador a fin de pueda ser juzgado por cualquier delito, que también ellos debieron incluirse porque nadie debe ser inmune en este país.

Igualmente dijo que fue una falta de respeta de los diputados que citaron a Manuel González a una audiencia, y lo tuvieron esperando como tres horas, por estar leyendo y releyendo el expediente “que ni ellos mismos saben” de qué trata.

Cuestionó además que los diputados se erijan en juez y parte, “cometiendo una injusticia plena”, pues lo tienen sometido a un proceso sancionatorio que aprobaron el 23 de septiembre, y aunque apenas lo están revisando, ya lo han condenado y sentenciado públicamente varias veces, incluso antes de que se llevara a cabo la audiencia de pruebas y alegatos.