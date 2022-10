Epidemia mundial de cáncer en menores de 50 años podría estar surgiendo, revela estudio

ESTADOS UNIDOS.- Una epidemia mundial de cáncer en menores de 50 años podría estar surgiendo.

El cáncer es peligroso a cualquier edad, pero se ha detectado que en personas menores de 50 años es más agresivo.

Una revisión de registros de cáncer de 44 países ha revelado que la incidencia de los cánceres de inicio temprano está aumentando rápidamente en el caso del cáncer colorrectal y de otros 13 tipos de cáncer.

En el artículo informan que este aumento se está produciendo en muchos países de ingresos medios y altos.

Los autores del estudio afirman que el aumento en los adultos jóvenes se debe en parte a que las pruebas de detección de algunos tipos de cáncer, como el de tiroides, son más sensibles. Pero las pruebas no explican del todo la tendencia, dice el coautor Shuji Ogino, profesor de Patología en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan, de Harvard”, cita el artículo de CNN.

Cáncer aumenta en los más jóvenes ¿por qué?

De cáncer colorrectal, la mitad de los diagnósticos nuevos son en personas de 66 años o menores, según el informe

El repunte se debe a una mezcla de factores de riesgo que probablemente actúan conjuntamente, algunos conocidos y otros que deben investigarse.

También hay vínculos con la obesidad, la inactividad, la diabetes, el alcohol, el tabaquismo, la contaminación ambiental y las dietas occidentales ricas en carne roja y azúcares añadidos, trabajo por turnos y la falta de sueño.

"Y también hay muchos factores de riesgo desconocidos, como un contaminante o como los aditivos alimentarios. Nadie lo sabe", afirma.

Y Ogino cree que el hecho de que tantos de estos cánceres, ocho de los 14 estudiados, afecten al sistema digestivo apunta a un papel importante de la dieta y de las bacterias que viven en nuestro intestino, llamadas microbioma.

Obesidad y cáncer en personas jóvenes

La obesidad, antes era poco frecuente, pero hoy se ha vuelto más común tener un índice de masa corporal peligrosamente alto; la gente se vuelve obesa a una edad más temprana, incluso en la infancia, por lo que estos riesgos de cáncer se están acumulando décadas antes que en las generaciones anteriores.

Aumenta cáncer en jóvenes

La revisión de Ogino descubrió que, a lo largo de los años del estudio, el aumento medio anual del cáncer colorrectal en adultos jóvenes fue de alrededor del 2 % en Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia y Japón.

En el Reino Unido, es de casi un 3 % anual en Inglaterra, Escocia y Gales. En Corea y Ecuador, es de aproximadamente el 5 % anual.

Entre 1988 y 2015, esos repuntes anuales hicieron que las tasas de cánceres colorrectales tempranos pasaran de casi 8 por cada 100 mil personas a casi 13 por cada 100.000, un aumento del 63 %, según otra revisión reciente publicada en The New England Journal of Medicine, publica CNN.

Los estudios demuestran que aproximadamente 1 de cada 10 cánceres colorrectales en Estados Unidos se diagnostica en personas de entre 20 y 50 años.

Cuanto más joven se es, mayor es el riesgo al padecer cáncer

La revisión de Ogino descubrió lo que se denomina efecto de cohorte, es decir, que el riesgo de padecer un cáncer de aparición temprana ha aumentado en cada grupo sucesivo de personas nacidas en una época posterior.

Los nacidos en la década de 1990 tienen un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de inicio temprano en su vida que los nacidos en la década de 1980, por ejemplo.

Otros tumores malignos que aumentan en los estadounidenses más jóvenes son los de mama, endometrio, vesícula biliar y conductos biliares, riñón, páncreas, tiroides, estómago y células plasmáticas de la sangre, un cáncer llamado mieloma.

El cáncer es un diagnóstico grave a cualquier edad, pero cuando aparece en adultos jóvenes, los tumores suelen ser más agresivos, y a menudo pasan desapercibidos durante más tiempo porque las pruebas rutinarias de detección del cáncer no se recomiendan para algunos de los tipos de cáncer más comunes, como los de mama y próstata, hasta los 50 años.