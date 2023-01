Entre cantos es como Sheinbaum da reapertura el tramo de la Línea 12 del Metro

CIUDAD DE MÉXICO.-Este domingo se le dio reapertura al tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro, al sonido de mil campanas fue como los primeros usuarios llegaron al tren, entre ellos la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En compañía de una persona que cargaba una guitarra acústica decidió cantar varios éxitos para amenizar el viaje de la mandataria, entre ellas una que le dedicó "Ni tú ni nadie", de Alaska y Dinarama.

"Haces muy mal, en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición, tú sigue así, ya verás", dice el inicio de la melodía que le dedicaron a la mandataria capitalina durante su recorrido por las estaciones ya abiertas de la llamada Línea Dorada.

Desde Iztapalapa para la línea 12

Este joven músico se identificó como Israel y aseguró ser "un ciudadano de aquí de Iztapalapa". Después de unas canciones fue como Claudia Sheinbaum se unió a la música y también cantó algunos temas como:

"Fue en un café", de la banda de rock "Los Apson"

Te Necesito" de Luis Miguel

"Oh, yo no sé qué voy a hacer", se le escuchó cantar a la mandataria con una sonrisa en el rostro y bien agarrada de los tubos del tren para no caerse mientras era acompañada de funcionarios como Andrés Lajous, titular de Movilidad, Guillermo Calderón del STC Metro y de Gobernación, Martí Batres. Ellos también cantaban en ocasiones a la indicación de "¿cómo dice?".

Después de mucho tiempo ya está abierto al público

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reabrió el tramo subterráneo de la línea 12, que va de Mixcoac a Atlalilco, donde se espera que 175 mil usuarios se trasladen al día.

Son 9 estaciones en total y cuenta con trayectos a otras líneas, por ejemplo: conecta con la Línea 7 en Mixcoac, 3 en Zapata, 2 en Ermita y Atlalilco con la 8.

