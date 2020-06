"Entierros por Covid me dan para mantener a mi familia": Sepultero

VALLE DE CHALCO, Estado de México.- Aburto, El Gorrión, El Chino, El Halcón y El Alacrán son los integrantes de Los Sepultureros de Valle, grupo de música norteña de Valle de Chalco que acompaña a las familias durante el sepelio de quienes murieron por Covid-19 o por sospecha de éste.

Trabajan todos los días en la hectárea que adquirió el gobierno municipal para ampliar el terreno del Panteón Municipal de Xico.

Todos los días, a las 10:00 horas, llegan con sus tres guitarras, un tololoche y su acordeón al mausoleo, donde esperan a los difuntos a pesar de la sensación de miedo que en ocasiones les provoca saber que están expuestos al Covid-19.

“Sí, a cualquiera nos da miedo. Está uno cantando, abriendo la boca y todo el polvo se te viene porque no puede uno cantar con el cubrebocas y si el polvo tiene el virus, pues ya ni modo. Si nos tocó, nos tocó, pero si Dios dice que no, pues no”, comenta Rodrigo Arellano, apodado El Alacrán, quien a sus 63 años, desde hace 16 trabaja en este panteón y jamás había tenido que ofrecer sus servicios musicales a más de 10 familias en un día.

El Alacrán se ha dedicado a la música desde hace 35 años y cuando llegó a vivir a Chalco se percató que le convenía más trabajar en el panteón municipal que en los bares de la zona centro de la Ciudad de México.

Antes de la pandemia, lo común era que llegaran de dos a cinco difuntos, pero a raíz de la contingencia, el número de inhumaciones aumentó de 10 a 12 diarias, explican los músicos.

EL UNIVERSAL publicó que, desde el 30 de abril, el Panteón Municipal de Xico se quedó sin un solo espacio para sepultar a habitantes que han muerto, por lo que el ayuntamiento tuvo que adquirir, de emergencia, un terreno de una hectárea para cavar más tumbas.

A pesar de haber aumentado el número de difuntos en este lugar, esto no garantiza una estabilidad económica para Los Sepultureros de Valle debido a que, desde el pasado 10 de mayo, no se permiten visitas, sólo se permite el paso a familiares de recién fallecidos y en ocasiones hay familias que no quieren o no les alcanza el dinero para pagar una canción.

“Ahorita no podemos andarnos moviendo, está prohibido por la misma situación, nos tenemos que quedar aquí en este pirul. Cuando vemos que va a llegar un muertito nos acercamos y ofrecemos a sus familiares una canción para despedirlo, pero a veces no quieren o no les alcanza”, afirma El Alacrán.

El costo de una canción es de 100 pesos, los temas más solicitados son: Cruz de Madera, Amor Eterno, Mi Viejo, Ángel Mío, Puño de Tierra, entre otros. Los Sepultureros de Valle cantan para todos, ya sea a quienes murieron por Covid-19 y son enterrados en el área asignada o a quienes fallecen por otra causa.

Es entre la tierra, las tumbas, las flores putrefactas y los remolinos de viento donde esta agrupación musical sigue trabajando durante la pandemia, todos los integrantes habitan en el municipio de Valle de Chalco y sus alrededores.

“Yo de aquí me he mantenido durante muchos años, no tengo otro oficio más que éste. Así es que a veces llegan 10 dolientes y aunque esto no se le desea a nadie, bendito sea Dios, puedo trabajar”.