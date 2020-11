Enrique Peña Nieto sí recibió apoyo de Odebrecht; tengo disposición de declarar: Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO.-El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, señaló que desconoce las razones por las cuales Luis Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht México, está declarando falsedades en relación a los apoyos económicos que hicieron en favor de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

A través de su cuenta de Twitter, comentó que en 2012 siendo ya presidente electo de México, Peña Nieto realizó una gira por Sudamérica y uno de los puntos que visitó fue Sao Paulo en Brasil, ahí estuvo en casa de Marcelo Odebrecht.

Refirió que ahí lo llamó, vía telefónica, para instruirle que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible, ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial.

El exgobernador indicó que tiene toda la disposición de declarar todo lo que le consta sobre el caso, sin necesidad de solicitar ningún “criterio de oportunidad”.

“Tengo la disposición de declarar todo lo que me consta en este caso ante la autoridad correspondiente SIN la necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o beneficio alguno, lo hago simplemente con la intención de aclarar y apoyar en la investigación de este caso y sobretodo que se sepa la verdad”, escribió en la red social desde prisión.

Exdirector de Odebrecht confronta a Emilio Lozoya

Este martes, El universal publicó que Luis Alberto Meneses Weyll fue el principal funcionario de Odebrecht que sobornó a Emilio Lozoya Austin. Fue quien confesó a la justicia brasileña haber entregado 10.5 millones de dólares al servidor público entre 2012 y 2014, y quien puso en la mira al exdirector de Pemex con sus acusaciones reveladas en 2017.

Ahora, Meneses Weyll desmiente las versiones que Lozoya Austin está ofreciendo a la justicia mexicana en su intento por obtener un trato preferencial.

Ni hubo dinero por parte de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto ni hubo sobornos para que los legisladores aprobaran la reforma energética, ni hubo pagos para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, aseguró Meneses Weyll a través de su abogado, Carlos Kauffmann.

“El único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya Austin (...) está tratando de adjudicarle pagos ajenos a Odebrecht, pagos que no son de Odebrecht (...) Si alguien está intentando colocar en Meneses Weyll o en Odebrecht pagos que no se realizaron, eso nosotros no lo vamos a admitir”, dijo el abogado Kauffmann en la primer entrevista que concede a la prensa mexicana.