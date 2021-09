Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, ridiculiza supuesto apoyo del Gobierno federal para hacer frente a la pandemia de Covid en el sistema educativo

JALISCO.- Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, ironizó el escaso apoyo recibido por el Gobierno federal para hacer frente al Covid-19 en las escuelas del estado.

En publicaciones hechas tanto en Twitter como en Facebook, el gobernador jalisciense ridiculiza el supuesto apoyo recibido por el Gobierno federal para proteger a los estudiantes contra el Covid a pocos días del regreso a clases.

No es broma. No se me olvidó poner más fotos. Este es el paquete que nos mandó la federación para , según ellos, hacerle frente a la pandemia por #COVID19: 3 termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, 3 bidones de jabón, 3 cubeta de satirizante y 3 cubetas de gel”, cita la publicación.