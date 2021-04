Enfermera que vacunó con jeringa vacía se sintió presionada al ser grabada: IMSS

CIUDAD DE MÉXICO.- Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), consideró que pudo ser “un error humano” que se vacunara contra el Covid-19 con una jeringa vacía a un adulto mayor en la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por lo que, indicó, ya se inició una investigación del caso.

En entrevista afuera de Palacio Nacional, el titular del IMSS detalló que la voluntaria es estudiante de enfermería en la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del IPN, por lo que se investiga cómo se realizó su reclutamiento y capacitación.

Robledo Aburto indicó que de acuerdo a lo que le informó el personal que supervisó esa unidad de vacunación, la joven se sintió incómoda y presionada porque la estaban grabando.

“Lo que se está haciendo, primero, esta unidad en la Escuela de Ciencias del Politécnico es operada por el IMSS, pero estamos revisando cómo se hizo el reclutamiento por parte del propio Politécnico Nacional.

“Es alguien que estudia ahí en la Escuela de Enfermería del Politécnico, estamos revisando cómo se hizo su capacitación, que la realizó el Politécnico, y en qué condiciones se presentó esta situación. Para nosotros lo más importante es aclarar las cosas”.



Está circulando este vídeo, supuestamente sucedió en Zacatenco, @TuAlcaldiaGAM. Si esto es real, es un verdadero crimen y debe castigarse. Es importante que @SSalud_mx @GobiernoMX investiguen. pic.twitter.com/ct1CAC1Nwl — Jorge Gaviño (@jorgegavino) April 3, 2021

“¿No es empleada del IMSS?”, se le cuestionó.

“No, no es empleada del IMSS, eso es importante aclararlo, no es una empleada del IMSS, es alguien reclutado por parte del IPN. Aquí hay mucho trabajo interinstitucional, la sede de donde se hizo la vacunación es operada por el Seguro Social, había supervisión del Seguro Social. Cuando se detecta este error, se vacunó a la persona, que es la parte más importante también, que la persona fuera inmunizada, pero estamos revisando cómo fue la contratación, cómo fue el proceso de capacitación para entender un poco cómo ocurrieron estas cosas”.

“¿Fue un error humano, entonces?”, se le preguntó.

“Bueno, hasta que no esté la investigación, yo supongo que sí, porque pues también, después de 9 millones de aplicaciones de vacunas, por pura probabilidad pueden ocurrir errores humanos como éste. Lo importante es también que se investigue a fondo qué pasó".

“¿Se conoce la versión ya de ella?”

“No, no, no, estamos en esa investigación, lo que nos dice la gente que estuvo en la supervisión es que manifestó que se sintió como incómoda, presionada porque la estaban grabando, pero esto es lo que sabemos. Yo me voy a esperar a la investigación”, comentó antes de retirarse.