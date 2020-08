Enfermedades crónicas y corrupción, factores para rebasar "escenario catastrófico" Covid-19: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los más de 60 mil decesos por Covid-19 en México, que la Secretaría de Salud reportó ayer sábado y que tanto medios de comunicación como redes sociales recordaron por el "escenario muy catastrófico" que Hugo López-Gatell Ramírez, se refirió el 4 de junio pasado, dijo "El perfil de la mortalidad de un país depende mucho de su realidad social".

Desde Palacio Nacional, durante el Informe Técnico Diario, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a raíz de preguntas de la prensa ¿a qué factores atribuiría que llegamos a dicho escenario?, indicó que:

El perfil de mortalidad de México están implicados 40 años de historia de construcción de desigualdad social, no sería descabellado volver a recordar que también en ese deterioro de los servicios de salud estaba muy presente la corrupción”.

"En el momento que se presentó esta pandemia los distintos países tuvieron que responder con los recursos que tenían y en esos recursos hay que considerar los perfiles de salud de la población y esta enorme presencia de enfermedades crónicas asociadas a la mala nutrición, al predominio de productos industrializados de bajo o nulo valor nutricional y altísimo valor calórico es una determinante muy grande”, puntualizó.

El perfil de la mortalidad de un país depende mucho de su realidad social. Es profundamente insatisfactorio que se muera una sola persona en el contexto de la pandemia de #COVID19. Hemos logrado el objetivo técnico de evitar muertes con capacidad hospitalaria. pic.twitter.com/U0Wv25Tbm0 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 24, 2020

Aunado, el funcionario federal dijo, a que los factores son múltiples. "Uno de ellos lo explico el doctor Gady Zabicky, una de las condiciones de salud que más influye en la letalidad de las personas con Covid es el tabaquismo. Tenemos otras tres: obesidad, hipertensión y diabetes. En México tenemos una población que sufre, desde hace varias décadas, dos al menos, de la más grande epidemia de obesidad, sobrepreso, diabetes. Todo el conglomerado le llamamos Enfermedades No Trasmisibles (ENT), enfermedades crónicas, metabólicas o cardiometabólicas".

Por lo que, precisó, "en todos los casos, desde hace quince años la mitad de la mortalidad en México anual, cerca de 350 mil muertes, se asocian con la mala nutrición; también incluyen cánceres, que se asocian con la tercera causa de muerte general en México. La hipertensión o enfermedad cardiovascular, la primera; la diabetes es la segunda. La cuarta causa es la enfermedad hepática crónica, en ella está involucrada también el consumo de alcohol, la esteatosis hepática (higado graso), que es parte del conglomerado de trastornos metabólicos crónicos".

López-Gatell apuntó a que "Este es el perfil de salud que tiene la población mexicana, es el perfil que ha adquirido a lo largo de estos 20 o 30 años de tener un sistema alimentario que progresivamente ha ido expandiendo su dependencia a los productos ultraprocesados. Estamos hablando de productos que tienen poca relación con los alimentos naturales, contienen componentes químicos, una enorme cantidad de azúcar, de sales y de grasas, que son los tres factores más importantes", es decir, la denominada comida chatarra.

En consecuencia, el acumulado de más de 60 muertes por el virus SARS-CoV-2 se explica también en la profunda desigualdad social que ha provocado que quienes viven en la pobreza, la mitad de la población aseguró, no tienen acceso a los servicios de salud. Donde está presente un déficit nacional de 240 mil profesionales de la salud (médicas, enfermeros, personal auxiliar y de rehabilitación, etcétera), estimación que se ha hecho a lo largo de años, incluso por organismos financieros internacionales y la Organización Mundial de la Salud (OMS), detalló.

Recordó que el sexenio pasado se tenía previsto la construcción de 317 hospitales mismos que no se construyeron, se iniciaron las obras con sobreprecio, quedaron en obra negra o en predios no utilizables porque están en litigio jurídico, no se equiparon o se construyeron en esquemas de contratación bajo la figura de asociaciones público privadas que no prestaron dichos servicios a la población

Remarcó que se ha logrado el objetivo técnico de evitar muertes por no contar con la capacidad hospitalaria necesaria, es decir, no hubo persona que no se le haya atendido en un nosocomio en su momento. "La reconversión hospitalaria se logró en un tiempo relativamente corto y los costos de la rehabilitación fueron incomparablemente menores a lo que se había gastado [en administraciones anteriores]".



Finalmente, reiteró que la sociedad sabe que llevamos 40 años con un grave deterioro de las condiciones de vida para las mayorías y desde luego, una gran concentración del ingreso en minorías muy privilegiadas.