"En nuestro gobierno no hay funcionarios como Genaro García Luna", señala AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en su gobierno no hay funcionarios como Genaro García Luna, acusado de nexos con el narcotráfico en Estados Unidos.

Que nadie se confunda o se haga el que no sabe "en nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna", no se permite la violación de Derechos Humanos y la autoridad no es cómplice ni torturadora", aseveró.