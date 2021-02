En aislamiento por Covid-19, Dr. Hugo López-Gatell cumple 52 años

MÉXICO.- El bastión del gobierno federal que está a unos días de cumplir un año como Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llegó a los 52 años de edad este lunes, cumpliendo sus labores como encargado de la estrategia de ataque al Covid-19, enfermedad que ahora afronta en aislamiento.

El pasado 20 de febrero, el encargado de la estrategia para combatir la pandemia del coronavirus anunció que había dado positivo a Covid-19 luego de realizarse una prueba de antígenos, por lo que se mantendría laborando desde casa y estaría al pendiente del avance de la jornada de vacunación.

Comparto públicamente que tengo #COVID19. Inicié con síntomas ayer por la noche, afortunadamente son leves. La prueba de antígenos dio resultado positivo y espero el de la PCR. Estaré trabajando desde casa, pendiente de la estrategia de vacunación. — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) February 20, 2021

En su puesto como Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, López-Gatell Ramírez ha sido el encargado de llevar a diario la información sobre prevención y contención del virus SARS COV-2 en México, lo cual le ha convertido en uno de los sujetos más mediáticos en medio de la crisis sanitaria que se ha llevado la vida de más de 180 mil mexicanos.

Según el perfil profesional mostrado en la pagina oficial del Gobierno Federal, el subsecretario López-Gatell es

Médico Cirujano, especialista en Medicina Interna, maestro en Ciencias Médicas y doctor en Epidemiología con sólidos conocimientos y entrenamiento de alto nivel en medicina clínica y epidemiología. Experiencia directiva en el gobierno federal y amplia capacidad para la docencia, la investigación y la integración y manejo de grupos directivos de alto nivel”.

Con más de 40 artículos publicados y un amplio recorrido educativo y docencia a nivel nacional e internacional, el Dr. Jorge Alcocer, su maestro y actual Secretario de Salud, ha dejado el control de la pandemia en sus manos, generando opiniones divididas en su estrategia y decisiones para frenar los contagios por Covid-19 desde el 28 de febrero de 2020 que se registró el primer caso en el País.

Entre los principales reclamos de la sociedad a su gestión, está el uso del cubrebocas, el cual a nivel mundial se ha tomado como un requisito indispensable en la misión de frenar la dispersión del virus, López-Gatell ha declarado que el uso del cubrebocas provoca una falsa sensación de seguridad, por lo que ha pedido no desperdiciarlos.

"El llamado es a no desperdiciar utilizándolas de forma innecesaria como mecanismo de protección que no tiene una fuerte evidencia científica”, señaló López-Gatell 3 de abril pasado.

El 15 de mayo, López-Gatell señaló que "no es enemigo de los cubrebocas, como se me ha querido ver" y refirió que es una medida auxiliar y su efectividad en el uso real en comunidad no está totalmente demostrado, "aunque es potencialmente útil".

Mientras México ha iniciado el 2021 la campaña de vacunación masiva para inmunizar a la mayor cantidad de ciudadanos a unos días del primer aniversario del Covid-19, el subsecretario cumplió un año más de vida esperando que la enfermedad provocada por el Coronavirus salga de su organismo para continuar con la misión encomendada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.