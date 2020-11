"En Tabasco soy como un pez en el agua": AMLO visita zonas afectadas por inundaciones

VILLAHERMOSA.— El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó los señalamientos en su contra respecto a que no se mete en las zonas afectadas por las inundaciones en Tabasco, pues argumentó que toda su vida ha apoyado a sus paisanos cuando han atravesado situaciones parecidas.

En conferencia de prensa en Tabasco, López Obrador criticó que en sexenios anteriores los presidentes ingresaban a las áreas afectadas sólo para tomarse una foto, pero él no lo hace porque ha demostrado que ha apoyado a su gente desde que era joven.

“¿Cómo voy a venir aquí para tomarme la foto?, ir a una colonia con unas botas que sé que no me van a cubrir y que me voy a mojar para ir a entregar una despensa y que me tomen una foto. A lo mejor los que nunca han hecho eso, pues tienen que mostrarlo”, justificó el Presidente.

Ayer por la mañana, el Mandatario federal se trasladó a Tabasco para realizar una gira e inspeccionar las zonas afectadas por las inundaciones que se han registrado por el desbordamiento de ríos y el desfogue de presas.

Luego de hacer un recorrido por el municipio de Macuspana, afirmó que él en Tabasco es como un pez en el agua y desde joven se ha enfrentado a inundaciones, además de que fue director del Instituto Nacional Indigenista y ahí se encargó de resolver conflictos, incluso, en tiempos de inundaciones.

“Yo aquí en Tabasco soy como un pez en el agua, me muevo como pez en el agua, desde mi infancia, pero he padecido, he enfrentado, he ayudado en muchas inundaciones (...) y claro que me mojaba, yo andaba con el agua, no a la cintura, sino al pecho, en los pantanos ayudando a la gente. Entonces, me he mojado siempre”, aseveró.

Desde muy temprano, el Titular del Ejecutivo federal decidió desplazarse a la comunidad de Tepetitán, en Macuspana, lugar donde nació, y les prometió a los habitantes de la zona programas sociales, mejoramiento de caminos y otros apoyos.

Por su parte, los pobladores de Tepetitán recibieron al Presidente entre felicitaciones por su cumpleaños y también le aplaudieron y vitorearon por las promesas que les hizo.

“Paisanos, paisanas, vengo a visitarles porque están pasando por una situación difícil debido a la inundación. Vamos a apoyarlos como siempre, con víveres, con alimentación. Está el Ejército operando el Plan DN-III, me acompaña el general [Luis Cresencio] Sandoval, y desde luego el gobernador Adán Augusto López.

“Primero es la protección de la vida, porque lo material se puede reponer; después, cuando baje el agua, hay que desinfectar las casas, limpiarlas bien e inmediatamente después se va a aplicar un programa de apoyos para enseres, para muebles, camas, lo que se perdió se va a reponer y luego viene un programa para ampliación de vivienda, para personas con discapacidad y para el campo”, afirmó ante sus paisanos, a quienes les garantizó que no se encontraban solos.

López Obrador también recorrió una cocina comunitaria a cargo del Ejército y un albergue. Este domingo permanecerá en Tabasco, donde visitará más comunidades y luego regresará a la Ciudad de México.

Se prevé que desde Palacio Nacional dé seguimiento a las inundaciones e incluso el martes tendrá una reunión con los gobernadores de Tabasco y Chiapas.