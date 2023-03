En México no se prohibirá TikTok: “Prohibido prohibir”, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Aunque en Estados Unidos buscan prohibir el uso de TikTok por desconfianza y riesgos a la privacidad y seguridad, en México no se contempla ninguna prohibición, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aquí no prohibimos, libertad completa. No tenemos nosotros ninguna preocupación de ese tipo y se garantiza la libre manifestación de las ideas. No prohibimos, prohibido prohibir”, dijo.