Empresario de EU ofrece despensas a cambio de pagar adeudos fiscales, señala AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que no reveló su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cuando le comentó a un directivo estadounidense que su empresa tenía adeudos fiscales con el Gobierno federal, éste le ofreció la entrega de despensas en lugar de pagar los cerca de 10 mil millones de pesos que debía de impuestos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que en sexenios anteriores los "de arriba" no pagaban, mientras que los pequeños empresarios, y dueños de tiendas de abarrotes lo tenían que hacer, "y arriba se decidía que se necesitaba una reforma fiscal, porque había que recaudar más".

"Me acuerdo que le hablé a un empresario de un corporativo extranjero, porque habíamos mantenido una conversación con un grupo de empresarios y le corrí la cortesía de decirle: A lo mejor no te han informado -es un estadounidense, entonces yo no hablo inglés, pero tenía yo un traductor- no te han informado que no han pagado, algo así como 10 mil millones de pesos".

Entonces, me dice: ‘Sí, sí tengo información -yo pensaba que no tenía- sí, sí tengo información. Ya sé que la están pasando mal. ¿Qué le parece, presidente, si les ayudamos con despensas?’

"Oiga, no me está entendiendo, le estoy informando que tienen una deuda y que están en la ilegalidad y que, si no resuelven este asunto fiscal, tenemos la necesidad de proceder penalmente, eso es lo que les estoy planteando y le estoy corriendo la cortesía de avisarle, porque estamos a punto de presentar una querella, entonces queremos llegar a un acuerdo, mande a sus abogados y que no le engañen".

"Ya me acuerdo que me comentó: ‘Es que me dicen que estamos fuertes’. Pues no, ya no están tan fuertes", reveló.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador manifestó que no desea hablar más sobre el tema "porque es muy fuerte", pues consideró que es "indignante" la lista de las empresas que no pagaban impuestos y cuánto se les condonaba, indignante.

"¿Cómo obligar al pueblo a pagar impuestos, a contribuir y los de arriba no pagaban? Pues por eso financiaban campañas, por eso las guerras sucias en contra de nosotros, porque de repente llegamos y: fíjate que debes 10 mil millones de pesos y aquí no hay más que pagar".

"Pero esto es muy importante, el que se acabe la corrupción y que todos estos contratos leoninos se revisen", dijo.