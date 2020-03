Emilo Azcárraga me enseñó un documento que decía que iba a expropiar Televisa: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el conservadurismo de hoy ya no tiene el peso que tenía antes, esto tras los actos violentos en marchas y manifestaciones.

“(Antes) Tenían mucho control. Iban los presidentes de la cámaras a hablar con los dueños de los medios, ellos implementaron la guerra sucia, la financiaron”.

Asimismo recordó cuando Claudio X. Gonzáles habló con Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, en víspera de las elecciones del 2016.

“Le decía Emilio: Es que vamos a perder credibilidad, y éste le contestaba: No, eso cuando mucho va a tardar un mes y se recuperan. Y fíjense que no fue así”, dijo López Obrador.

"Claudios X G expresó el 2006 que si yo ganaba iban hacer un golpe de estado. Los medios de comunicación financiaron la guerra sucia. Hablaron con el director de Televisa. Eran otros tiempos. Las cosas ahora han cambiado. Los medios ya no tienen influencia"#ConferenciaPresidente

Agregó que a una semana antes de la elección del 2016 comió con Azcárraga y con los funcionarios principales de Televisa, y lo cuestionan sobre por qué iba a expropiar la empresa si ganaba.

“Me enseñaron un proyecto de decreto en el que yo iba a expropiar Televisa si ganaba. Bien hecho. Yo ni sabía de cuantas empresas tenía Televisa, y ahí (estaban todas), incluso con mis palabras, o sea fueron sacando mis palabras, no sé si mafia del poder, o cosas así. El primero de diciembre del 2016 al tomar posesión iba yo a dar a conocer la expropiación de Televisa. Tengo el documento”, dijo AMLO.

Afirmó que eran otros tiempos en el cual no existían las redes sociales.

“Ahora es distinto, los veo desesperados (a los conservadores). No hay necesidad de usar la violencia, por qué golpe de estado, por qué violencia si va a haber revocación de mandato”, señaló.

Indicó que él quería que la revocación de mandato fuera este año, pero los legisladores conservadores lo impidieron.

“Si les apura mucho, que planteen lo de la reforma a la constitución, que no sea el 22 que sea ya”.

“Si hace falta, para no caer en la violencia, la consulta ciudadana, la vía democrática, si no se puede este año, el próximo, y si no que quede el 22, pero que actúen responsablemente”.

Por último, Obrador dijo que la gente los está apoyando.

“Luego aparecen encuestas cuchareadas del Reforma, El Financiero, El Universal y no es así, nada más es cosa de revisar qué decían las encuestas antes de la elección del 2018”.