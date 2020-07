Emilio Lozoya y César Duarte, extraditados unidos por Luis Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio Lozoya y César Duarte Jáquez, personajes de la política mexicana acusados de corrupción y próximos a ser extraditrados, desde Madrid y Miami, respectivamente; comparten un contacto en común: Luis Videgaray Caso.

Videgaray, ex secretario de Hacienda y Crédito Pública y quien fungió como canciler en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tuvo ingerencien Lozoya y Duarte.

Por ejemplo en el caso de Lozoya Austin, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), toda decisión relevante se tomó con el conocimiento y aprobación del titular de Hacienda, quien fungía como superior directo de Lozoya, de acuerdo a declaraciones de su abogado Javier Coello Trejo.

Los videos de Lozoya

Además de hablar sobre el Caso Odebretch, Lozoya presentaría material audiovisual que probaría la existencia de sobornos para aprobar la Reforma Energética.

Según información presentada en Milenio, fuentes del Gobierno Federal confirmaron que Lozoya Austin buscaría demostrar que "solo fue un instrumento en los delitos", que ejecutó por órdenes de su superior directo, Luis Videgaray, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Javier Coello Tejado, ex abogado de Lozoya, sostiene que “ni va a llegar a un arreglo ni será testigo protegido porque vamos a ganar, si Dios nos ayuda y existe la justicia, con la ley y ante los tribunales” y que su ex defendido acataba reglas en ese proceso pues "no se mandaba solo".

La información que revelaría el ex director de Pemex involucraría a altos funcionarios durante la administración federal de Enrique Peña Nieto como Luis Videgaray, ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ex secretario de Energía, así como legisladores y empresarios.



Duarte y Videgaray

Con César Duarte, señalan especialistas y denunciantes activos contra el ex gobernador de Chihuahua que Videgaray fue pieza clave en las acciones por las que se acusa a Duarte, ya que fue él quien autorizó que el ex mandatario se convirtiera en accionista mayoritario del Banco Progreso de Chihuahua, situación que habría utilizado para "lavar dinero" del erario público.

Duarte Jáquez tiene 21 órdenes de aprehensión por desvíos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias contra el exgobernador de Chihuahua por peculado.

De acuerdo con las indagatorias, el exgobernador utilizaba empresas fachada y prestanombres para el desvío de recursos del estado a cuentas bancarias vinculadas a él.

Por estos hechos, desde el 2019 la UIF mantiene bloqueadas las cuentas de Duarte Jáquez y de personas identificadas como prestanombres que actuaban a través de las empresas fachada para cometer el desvío.

Con información de Sin Embargo.