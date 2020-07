Emilio Lozoya ofrecería videos a FGR que delatan a funcionarios de Peña Nieto por corrupción

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de lo acordado tras aceptar su extradición desde España, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) más de 15 horas de grabaciones sobre negociaciones y sobornos para impulsar la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, reportó Jannet López Ponce y El Universal en una de sus columnas.

Además de hablar sobre el Caso Odebretch, Lozoya presentaría material audiovisual que probría la existencia de sobornos para aprobar la Reforma Energética.

Según la información presentada en Milenio, fuentes del Gobierno Federal confirmaron que Lozoya Austin buscaría demostrar que "solo fue un instrumento en los delitos", que ejecutó por órdenes de su superior directo, Luis Videgaray, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las fuentes explicaron que en las videograbaciones se ve cómo operó la aprobación de la Reforma Energética, sobornando a funcionarios de otras bancadas para que se aprobara y así justificar la compra de las plantas de Fertinal y Agro Nitrogenados en 2014.

Con ello, la paraestatal buscaba aumentar la producción de fertilizantes como uno de los beneficios de dicha reforma.

Javier Coello Tejado, ex abogado de Lozoya, sostiene que “ni va a llegar a un arreglo ni será testigo protegido porque vamos a ganar, si Dios nos ayuda y existe la justicia, con la ley y ante los tribunales” y que su ex defendido acataba reglas en ese proceso pues "no se mandaba solo".

La información que revelaría el ex director de Pemex involucraría a altos funcionarios durante la administración federal de Enrique Peña Nieto como Luis Videgaray, ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ex secretario de Energía, así como legisladores y empresarios.

Sobre esto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que indagan los tramas de corrupción del gobierno de Peña y sostuvo que el ex presidente será denunciado, en caso de existir indicios que lo vinculen.

No (investigamos) directamente sobre él, pero (sí) sobre todo el Gobierno. Si aparece Peña Nieto en las investigaciones, por supuesto que será denunciado ante las instancias competentes", declaró en una entrevista para EFE.

Con información de SIn Embargo.