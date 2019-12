Ella es la esposa de Genaro García Luna a quien Calderón perdonó impuestos

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, EL UNIVERSAL publicó que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa las autoridades fiscales del País cancelaron un total de 4 millones 741 mil pesos en impuestos al negocio registrado a nombre de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.



El negocio de la esposa de García Luna es un restaurante-cafetería que opera en el Sur de la Ciudad de México. El monto "perdonado" por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) fue sólo por su operación durante un año. El restaurante funciona actualmente como fonda, donde el servicio completo tiene un costo desde 70 pesos.



La marca registrada por Linda Cristina Pereyra Gálvez de García, Los Cedros, Café, Pastelería y Restaurante, inició el proceso de registro ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), así como su logotipo, en agosto de 2007 y hasta ahora el negocio cuenta con dos sucursales en el País.



Linda Cristina y Genaro se encuentran juntos desde el 2008. La primera vez que fueron captados fue durante los festejos patrios de aquel año, cuando Felipe Calderón era Presidente.

La vida privada de García Luna en aquel momento era prácticamente desconocida.Las fotos entre la pareja son escasas, pues García Luna siempre fue discreto de su vida privada.Una de las últimas imágenes de Linda Cristina Pereyra Gálvez fue captada en el 2018 en el Centro Banamex en la reunión de alcaldes de septiembre. Ya durante esa época, García Luna, su esposo, se desempeñaba como director de GLAC Consulting, empresa dedicada a la consultoría en temas de seguridad.Tanto García Luna como su esposa vivían en Miami con sus dos hijos desde el 2012, cuando concluyó el sexenio de Felipe Calderón.En Miami, Linda Cristina tiene registrados los negocios Restaurante & Beverage Operator Los Cedros LLC y Los Cedros and Best Friends Group LLC.García Luna construyó en sólo seis años una fortuna, ante la vigilancia de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sin que fuera requerido por las autoridades fiscales del País.De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, consultadas por EL UNIVERSAL, el exfuncionario pasó de tener en 2002 una vivienda valuada en 450 mil pesos y otra de poco más de 500 mil pesos a ser dueño, en 2008, de una casa con valor de 7 millones 550 mil pesos, autos de colección y diversas propiedades.El rastro que dejó García Luna en la SFP, con seis años de actualizar detalles de su patrimonio, indica que su salario aumentó en 120% y su patrimonio se quintuplicó de valor, y de dar inicialmente detalles sobre una motocicleta Harley-Davidson y de dos autos Mustang, que adquirió de contado, al final prefirió ya no mencionar los vehículos.

Entre 2002, cuando presentó su primera declaración patrimonial como coordinador general de la Agencia Federal de Investigación (ya desaparecida), dependiente de la entonces Procuraduría General de la República, y 2008, cuando era secretario de Seguridad Pública, vendió y compró diversos inmuebles.Así, Genaro García Luna inició su trayectoria como funcionario en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en enero de 1989, con sólo 21 años y siendo aún estudiante de Ingeniería Mecánica en la UAM, y permaneció en la dependencia hasta marzo de 1999, ya como director general.En marzo de 1999 ingresó como coordinador general a lo que fuera la Policía Federal Preventiva, cargo que dejó en diciembre de 2000.El 16 de diciembre de 2000 inició labores como coordinador general de la AFI y en mayo de 2002 presentó su primera declaración, en la que dijo que sus ingresos anuales eran de un millón 731 mil 903 pesos.En sus declaraciones patrimoniales de modificación de 2009, 2010, 2011 y 2012 ya no aportó información actualizada, siendo este último año en que termina sus funciones como titular de la Secretaría de Seguridad Pública al finalizar el sexenio de Calderón Hinojosa.El último dato obtenido por El Gran Diario de México sobre el inmueble que García Luna habitaba se ubica en Jardines de la Montaña, zona residencial de lujo ubicada en la alcaldía de Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México, donde las propiedades alcanzan un valor de entre 17 y 40 millones de pesos.Tras su retiro como secretario de Seguridad Pública, García Luna vivió en Miami, Florida. De acuerdo con una investigación realizada por la columnista de esta casa editorial Peniley Ramírez, la cual fue publicada en Univision, fue una multa de tránsito la que reveló la residencia de lujo que habitaba Genaro García Luna, después de su salida del gobierno mexicano.En la multa, con fecha del 15 de noviembre de 2015, se registró una residencia ubicada en Golden Beach, Florida, una mansión de cuatro baños, cuatro habitaciones y embarcadero propio, valuada en 3.3 millones de dólares, a donde se mudó en febrero de 2013.Además, se detalló que otros registros muestran a García Luna y a su esposa como residentes de un penthouse de dos pisos en el condominio Península en Aventura, Florida, valuado en 2.3 millones de dólares. Las propiedades eran rentadas a la familia Weinberg.