Elecciones Oaxaca: quema de casillas y de paquetes y anulaciones de voto como protesta a la falta de apoyo

Oaxaca.- Se informó por medio del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) que hasta el momento han sido instaladas 5 mil 633 casillas electorales de las 5 mil 659 casillas que se tenía previsto instalar en esta jornada por la elección de la gubernatura del estado. El porcentaje hasta las 12:44 horas era de 99.5% de mesas instaladas.



Un total de 22 casillas no se instalarán de manera definitiva por diversos conflictos e incidentes registrados desde la mañana de este domingo en diferentes municipios y localidades de Oaxaca; estas se suman a las 81 que el Instituto Nacional Electoral dio de baja en días pasados, por no existir condiciones a causa de conflictos sociales o afectaciones del huracán Agatha.



Durante la mañana las candidatas y candidatos a la gubernatura acudieron a votar en distintos puntos de la ciudad de Oaxaca, Valles Centrales y Sierra Norte; algunos de ellos mostraron su solidaridad con las personas damnificadas por el paso del huracán Agatha, mientras que otros más invitaron a la ciudadanía a reflexionar su voto y hacer "que gane la democracia".



A excepción de algunas incidencias, principalmente en las regiones Costa e Istmo de Tehuantepec, la jornada electoral se desarrolla de manera tranquila, con retrasos en las instalación de casillas en los lugares observados por EL UNIVERSAL, principalmente en la ciudad de Oaxaca, así como zonas turísticas como Huatulco, y largas filas en algunos puntos.

Se han quemado paquetes, no casillas: INE



El consejero presidente del distrito local 11 con cabecera en Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec, Christian Puente, informó que de un total de 52 casillas instaladas en el municipio de San Juan Guichicovi, hasta las dos de la tarde de hoy, tenían el reporte de siete casillas quemadas y una no instalada; no obstante, horas después, el INE confirmó que se trata de 9 paquetes quemados.



Esto tanto en la cabecera municipal como en las comunidades de Encinal Colorado, Estación Sarabia, Ejido Revolución y Huisicil; dijo que solicitó el apoyo de la policía estatal para que se garantice el derecho de la ciudadanía a ejercer libremente su voto.



El reclamo tiene que ver con una indemnización que los pobladores califican como "ridícula" que las autoridades federales quieren otorgarles a cambio de 3 mil hectáreas de terrenos destinados al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.



Costa, damnificados expresan indignación

En las poblaciones afectadas por el fenómeno natural como Puerto Ángel, Zipolite, agencias de San Pedro Pochutla, San Agustinillo, agencia de Santa María Tonameca, a petición de los habitantes no se instalaron casillas por no existir condiciones. Los pobladores se encuentran este domingo realizando limpiezas de sus casas, negocios, calles, con el apoyo del Ejército Mexicano.



El Consejo Distrital 25 San Pedro Pochutla reportó a mediodía que se habían instalado 116 casillas de un total de 223; mientras que se acordó no instalar 31 casillas, por falta de condiciones.



Agentes Estatales de Investigación (AEI) de la Vicefiscalia Regional de la Costa realizan las indagatorias de la quema de urnas y boletas electorales en la agencia de policía Mazunte, agencia de Santa María Tonameca.



La paquetería de la jornada electoral para la gubernatura fue quemada esta mañana por los pobladores damnificados e inconformes por la poca respuesta de los tres niveles de gobierno ante el desastre causado por el huracán Agatha el pasado 30 de mayo.



También se reportaron quemas de urnas en Barra Copalita, agencia de San Miguel del Puerto, y la cabecera de Santa María Tonameca.





En Mixteca, triquis anulan su voto

Decenas de familias triquis desplazadas votaron por un "retorno seguro" en dos casillas extraordinarias, en Yosoyuxi Copala, en la Mixteca; mientras que otras familias desplazadas emitieron su voto en una de las cinco casillas especiales ubicadas en Santiago Juxtlahuaca, Tlaxiaco, Huajuapan y Putla de Guerrero.



No vamos a votar por ningún partido, porque todos son lo mismo, prometen pero no cumplen, por eso en las boletas exigimos nuestro retorno seguro", señalaron las autoridades de Tierra Blanca en entrevista con EL UNIVERSAL.



En el resto de los municipios de los distritos de Tlaxiaco y Huajuapan de León, tanto la instalación de las casillas como la votación se desarrollan pacíficamente, de acuerdo con las autoridades electorales.