CIUDAD DE MÉXICO (GH).-La elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un hecho histórico por tratarse de una mujer al frente del poder Judicial y “no tenemos nada que temer”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario su opinión de la elección ayer de la ministra al frente de la Suprema Corte.

Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825, dos siglos casi; entonces eso es muy importante”, contestó.

Confía AMLO en relación respetuosa con presidenta de la Corte

López Obrador confió que se dé una relación respetuosa con la nueva presidenta de la Corte.

“No tenemos nada que temer en cuanto a que bloquee el poder Judicial, si esa fuese su intención, que no creo que estén pensando en frenar la transformación, pero si fuese esa su intención no pasaría absolutamente nada porque nosotros seguimos haciendo justicia”, dijo.

El mandatario enumeró las reformas que su administración impulsó y que ya fueron aprobadas y descartó un revés por parte de sus opositores debido a que se tendría que modificar la Constitución.

“Tienen mayoría para bloquear, pero no para cambiar las leyes”, indicó.

Elección de Norma Lucía Piña en la SCJN es “un hecho histórico” y “no tenemos nada que temer”: AMLO. Foto: Especial

Ministra ha votado en contra de nuestras iniciativas, dice AMLO

La ministra, narró, lo buscó ayer para hablar y aunque no lo encontró, en cuanto se enteró de la llamada se comunicó con ella para felicitarla

“Ella me buscó; tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo. Yo no estaba, pero tan luego me informaron me comuniqué con ella, hablé felicitándola sobre todo por ser la primera mujer en la historia presidenta de la Suprema Corte, lo demás ya ella sabe muy bien, además no tenemos por qué pensar lo mismo”, detalló.

El Presidente destacó que “es tan evidente” que el perder Ejecutivo no tiene ninguna injerencia en el Judicial, que la ministra presidenta Norma Lucía Piña votó en contra de la mayoría de sus reformas.

“La presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido, es único el momento que estamos viviendo. Nadie puede decir que hay subordinación como era antes de los poderes al Ejecutivo durante décadas el poder de los poderes era el Ejecutivo y el poder Judicial eran apéndices, estaban subordinados, desde la presidencia se daban órdenes”, indicó.

López Obrador destacó que uno de los pendientes es que se lleve a cabo una reforma del poder Judicial.

“Y ojalá de manera independiente, autónoma, se lleve a cabo una reforma en el poder Judicial, que urge por la corrupción que impera. Hay que seguir limpiando todo el gobierno, los tres poderes, purificando la vida pública”, dijo.