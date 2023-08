El poder de los tacones

Tales zapatos elevados no sólo agregan altura, sino también confianza y estilo a cualquier ‘look’. Dominar su uso exitoso en diversas ocasiones puede marcar la diferencia en tu presencia: aquí te presentamos cómo utilizarlos con acierto en cada situación.

Citas de negocios

Para un toque profesional y elegante, opta por tacones clásicos de estilo cerrado en colores neutros como negro o ‘nude’. Complementa un traje sastre o un conjunto formal con estos tacones que añaden altura sin sacrificar la compostura.

Eventos sociales

En ambientes más relajados, los tacones abiertos o sandalias de tacón pueden ser tus aliados: colores y diseños audaces pueden agregar un toque de personalidad y sofisticación a tu ‘look’.

Para la oficina

Los tacones de altura media pueden ser tu elección aquí. Combínalos con faldas o pantalones para dar un aire profesional sin dejar de ser cómoda durante tus horas laborales.

Citas románticas

Unos tacones con detalles femeninos como lazos o adornos delicados pueden ser la elección perfecta. Unos ‘stiletto’ o de plataforma te ayudarán a crear una imagen elegante y a la vez coqueta.

Días casuales

Los tacones no están reservados sólo para ocasiones formales: unos de bloque o botines pueden elevar incluso el atuendo más casual, como ‘jeans’ y camiseta, brindándote un toque de estilo inesperado.

Celebraciones nocturnas

Atrévete con unos tacones llamativos, quizás con brillos o colores intensos. Los tacones tipo ‘mule’ o con correas pueden ser una excelente elección para destacar en la pista de baile.

Comodidad y versatilidad

Los tacones cuadrados o ‘kitten heels’ son ideales para días en los que estarás en movimiento, son cómodos y te brindan altura sin el sacrificio de la estabilidad.

Estilo casual ‘chic’

Los detalles de cordones o estilo gladiador pueden ser el toque final para un ‘look’ casual pero estilizado. Combinados con vestidos o faldas ‘midi’, te darán un aire de moda sin esfuerzo.

Formalidad elegante

Para eventos de gala, tacones de plataforma o tipo sandalia con pedrería pueden realzar tu imagen sofisticada y a la vez añadir glamour a tu conjunto.

Fin de semana

Si planeas una escapada, no olvides tus tacones de bloques para llevar tu estilo a cualquier destino. Combínalos con vestidos veraniegos o pantalones holgados.

Con ellos, te ves mejor

Los tacones no fueron inicialmente diseñados para la moda, sino para la función. Se cree que los primeros surgieron en el siglo XV en Persia y se usaban en calzado ecuestre, para evitar que los pies se deslizaran de los estribos durante la batalla.

En el siglo XVII, los tacones eran un símbolo de estatus. Luis XIV de Francia, conocido como el "Rey Sol", popularizó los tacones altos al usarlos para aumentar su estatura y proyectar poder; este gusto extravagante también se extendió a la alta sociedad de la época.

Durante el siglo XVIII, los tacones pasaron por altibajos en popularidad. En algunos lugares, como en Inglaterra, se prohibió su uso como parte de leyes de vestimenta destinadas a igualar las clases sociales.

El término ‘estilettos’ proviene del italiano ‘stiletto’, que significa "daga". Estos tacones extremadamente delgados y puntiagudos aparecieron en la moda en la década de 1950 y se convirtieron en un símbolo de empoderamiento y sensualidad.

El récord mundial Guinness por los tacones más altos jamás creados es de 1.06 metros (3.5 pies) de altura. Fueron diseñados por el diseñador de calzado británico Chris Shellis en 2015.

Los tacones han dejado una marca indeleble en la cultura pop. La famosa escena de la película "Pretty Woman" en la que Julia Roberts compra unas zapatillas es icónica. Además, en la serie de televisión "Sex and the City", los tacones son prácticamente un personaje más.

Fuentes:

The Everygirl

Who What Wear

StyleCaster

The Zoe Report

Guinness World Records