El nombre de Calderón saldrá en el caso de García Luna: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el papel del ex presidente Felipe Calderón en el juicio de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna se conocerá pronto.

El mandatario llamó a los medios de comunicación y escritores a esperar y a no especular sobre el tema, pues tiene conocimiento de la publicación de al menos tres libros al respecto y hay otros en proceso.

Consideró que tiene que haber elementos para demostrarse que Calderón Hinojosa sabía de los crímenes de los que acusa Estados Unidos a García Luna.

Hay que esperarnos y no especular, no hacer conjeturas. Esperar a que se lleve a cabo todo el proceso. Hay mucha información, eso sí, sin duda. Además, están saliendo hasta libros sobre el tema. Cuando menos sé de tres libros relacionados con este asunto y van a salir otros, apuntó.

Apenas el miércoles, mencionó, se lanzó el nuevo libro del periodista Francisco Cruz, titulado “García Luna, El señor de la muerte”.

“Salió este libro nuevo y se hacen señalamientos de que incluso García Luna tuvo que ver con el partido nuevo que están registrando, México Libre”, subrayó.

López Obrador expuso que las interrupciones de algunos periodistas mexicanos durante la audiencia de García Luna no tuvieron repercusiones, y lo importante fue que el ex secretarios se haya declarado no culpable, a pesar de las miles de audios y hojas que lo responsabilizan de varios delitos.

“No creo yo que en un asunto así influya lo de los reporteros. Lo veo más como una cuestión anecdótica, no de fondo. Lo que está en cuestión es la acusación que se le está haciendo a García Luna o las acusaciones con pruebas”, indicó.

El Presidente aseguró que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera mantienen comunicación constante con autoridades estadounidenses sobre este caso.