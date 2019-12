El día que Lorenzo Córdova se burló de cómo hablaban los indígenas de México

CIUDAD DE MÉXICO.-En el año 2015 se filtró una conversación telefónica del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, donde se burlaba de cómo hablaban los indígenas en México.

En dicha conversación, Córdova usaba palabras altisonantes y le comentaba a una persona masculina de nombre Edmundo, que desde el INE podría “escribir unas crónicas marcianas” que van desde las “dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa” hasta con el “líder de gran nación Chichimeca”.

“No mames, cabrón: Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, había un mundo. No voy a mentir. Te voy a decir cómo hablaba ese cabrón: «Quiobo, jefe gran nación chichimeca. Vengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones»”.

“Yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón. Pero vio mucho Llanero Solitario, cabrón […]. Nada más le faltó decir:«Yo, gran jefe Toro Sentado. Líder chichimeca. No mames, cabrón, no mames. No, no, no, de pánico cabrón. O acabamos de aquí divertidos, o acabamos en el siquiatra de aquí»”.

Luego de estas revelaciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que levantó una denuncia penal ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por la intervención ilegal de una conversación telefónica privada.

Tiempo después se supo que la plática la había sostenido con el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.

El contenido de la conversación entre Córdova Vianello y Jacobo Molina fue difundido a través de Youtube la mañana del 19 de mayo del 2015.

En la grabación, con duración de 1:56 minutos, Córdova Vianello y Jacobo Molina sostienen un diálogo que se refiere al encuentro que sostuvo el titular del INE con líderes de comunidades indígenas.

En un comunicado, el INE manifestó su indignación por estas prácticas y exigió a las autoridades competentes llevar a cabo una exhaustiva investigación sobre esta intervención ilegal.

Tras severas críticas por cómo se refirió a los indígenas, Córdova ofreció una disculpa "franca y sin rodeos a quienes se hayan sentido ofendidos por mis comentarios ilegalmente obtenidos, y filtrados indebidamente a la opinión pública".

Y agregó: "Mi respeto a los derechos indígenas y hacia toda minoría ha sido patente a lo largo de mi trayectoria como académico y servidor público".

El funcionario lamentó que se intentara desprestigiar al INE a unos días de que se iban a llevar a cabo elecciones.

Luego, un grupo denunció al máximo funcionario electoral de México.

José Luis Pérez, quien era portavoz de la Fiscalía para Derechos Humanos del estado de Guanajuato, informó el jueves 21 de mayo que la denuncia fue presentada por el Consejo Indígena de este estado, situado en el Centro-Norte del País, y que será remitida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral, dijo que fue grabado ilegalmente mientras comentaba un encuentro realizado en abril pero se disculpó por referirse a uno de los participantes en la reunión “de manera desafortunada e irrespetuosa”.

Alrededor de 6,5% de la población mexicana habla una de las cerca de 60 lenguas indígenas que existen en el País y aunque la mayoría también habla español, lo hace con construcciones gramaticales y acentos diferentes.

Sobre la denuncia interpuesta ante la entonces PGR no se supo más, incluso nunca hubo inculpados por el espionaje.