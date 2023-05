El Pepe, menor muere en canal en Sinaloa; su padre acusa a su primo hermano

RUIZ CORTINES, Sinaloa.- ‘El Pepe’, como sus amigos conocían al menor de 13 años, Idelfonso Garibaldi Berrelleza, fue lanzado por su primo hermano, denunció el padre del niño ante el juez exigiendo justicia.

Durante audiencia inicial, el primo hermano de Pepe, presunto responsable, fue vinculado a prisión preventiva oficiosa.

Por su parte, la madre de "Pepe", la Sra Judith Berrelleza, no paró desde entonces la búsqueda del menor, con el apoyo de Bomberos y Protección Civil, pero no lograron encontrarlo a salvo, reporta el portal Sinaloa Hoy.

Pepe muere en canal a sus 13 años

En la audiencia, el papá de Pepe señaló que su primo hermano resultó responsable en el caso, por lo casi al terminó exclamó "quiero justicia para mi hijo. Samuel hizo mal a mi hijo".

La situación jurídica de Samuel “N” se definirá dentro de 144 horas, luego de que la jueza concediera duplicidad del Término para determinar que la defensa aporte datos o medios de prueba.

También le dictaron prisión preventiva oficiosa, al ser considerado como presunto responsable de cometer el delito de homicidio doloso y será hasta el martes 23 de mayo a las 9:00 horas cuando se determine.

Pepe es recordado por su pasión al bei

Primo hermano de Pepe es acusado de su muerte

Aunque de momento se le considera inocente hasta que se declare lo contrario, testigos y la madre de Pepe señalan que Samuel empujó a su primo al canal, quien murió ahogado, por lo que se le llamó a declarar.

Los hechos tuvieron lugar en el cifón que está frente al campo Las Margaritas, a espaldas de la citada comunidad, perteneciente a Sinaloa municipio, a las 4 de la tarde del sábado, cuando el niño Ildefonso Garibaldi Berrelleza, jugaba con otros.

Al lugar llegó joven de 22 años que amenazó con tirarlo al canal, aunque el niño suplicaba que no lo hiciera porque no sabía nadar, a su primo hermano pareció no importarle y terminó arrojándolo abusivamente.