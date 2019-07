El PAN desgraciadamente ya no tiene remedio: Felipe Calderón

El ex presidente de México, Felipe Calderón, aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) "desgraciadamente" ya no tiene remedio, pues votó a favor para que el Congreso de Baja California aprobara la modificación al artículo 8 transitorio de la Constitución estatal, lo que permitirá que el próximo gobernador, Jaime Bonilla, tenga un periodo de cinco años y no dos.

A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario señaló que los diputados apoyaron esta medida votando a favor.

El ex panista aprovechó su publicación para invitar a que se registren a México Libre, iniciativa que impulsa junto con su esposa, Margarita Zavala.

Los diputados del Partido @AccionNacional apoyaron esta medida votando a favor. Lo dicho, el PAN desgraciadamente ya no tiene remedio. por eso hay que unirnos en @MexLibre_ registrándonos en https://t.co/Zn43qL6mrq https://t.co/ku4vClFZ2G — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 9 de julio de 2019



El tuit está acompañado del comentario que hizo Zavala sobre el mismo tema, quien señaló: “Lo que hizo el Congreso de Baja California, al aprobar la ampliación del período del gobernador a 5 años en favor del gobernador @Jaime_BonillaV, es absolutamente anticonstitucional: los ciudadanos votaron por un gobernador de 2 años. Es una agresión al sistema democrático”.

Tras la modificación del Congreso, el periodo de gobierno de Jaime Bonilla dará inicio el 1 de noviembre próximo y terminará el 31 de octubre de 2024.

Calderón Hinojosa renunció al PAN, junto con su esposa, Margarita Zavala, en noviembre del 2018, y tienen el proyecto de fundar la organización México Libre, con atribuciones de partido político.