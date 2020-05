El Nobel Mario Molina llama a dejar de usar combustibles fósiles

El Premio Nobel de Química 1995, Mario Molina, dijo que es un acto irresponsable de los gobiernos no trabajar en la reducción de gases de efecto invernadero y los llamó a dejar de usar combustibles fósiles y sustituirlos con el uso de energías renovables, pues dijo que sólo así se podrá reducir el incremento de la temperatura en nuestro planeta.

"No dejar de usar los combustibles fósiles de un día para otro, pero sí hacerlo en esta década; no podemos esperarnos una década más, en esta década tenemos que empezar a rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero, rebajar el uso de combustibles fósiles para que prácticamente ya se acaben al principio de la próxima década", dijo el reconocido científico mexicano durante su charla "Cambio climático. Ciencia y política" impartida la noche de este lunes en las plataformas digitales de El Colegio Nacional.

A lo largo de más de una hora, Mario Molina habló de la necesidad de atender los acuerdos internacionales y llamó a los gobiernos a tomar decisiones a partir de los conocimientos científicos y no a partir de opiniones inexpertas. Incluso llamó a los jefes de estado a escuchar a sus científicos. "Tenemos que convencer a nuestros jefes de Estado y personal de alto nivel de todos los gobierno de que le hagan mucho caso a la ciencia que no tomen decisiones basadas en ideas que no son científicas".

Dijo que en noviembre de 2020 se van a volver a reunir para reiterar el Pacto de París, cuya idea central es dejar de usar energías fósiles. "No tiene ningún sentido promover el uso del petróleo, es absurdo usar combustóleo", señaló el investigador sin mencionar nombres pero en referencia al gobierno mexicano.

Citó también el casi de Estados Unidos y ahí señaló al presidente Donald Trump, que dijo "quiere salirse del Pacto de Paris", y puntualizó que la ciencia no dice qué es lo que tenemos que hacer, pero sí aporta datos serios y concretos sobre qué pasaría si nos fuéramos por la vía de Trump.

"Mucha gente moriría por las inundaciones y las olas de calor, además de que es más barato el uso de energías renovables", dijo Molina y reiteró que no hacer nada por reducir los gases de efecto invernadero que han generado el cambio climático del planeta, "yo acuso que no hacerlo es una enorme falta de responsabilidad, es una cuestión de ética".

El científico mexicano dijo que se logró trabajar por la reducción de la capa de ozono, que fue el otro problema global que tuvimos, y citó ese caso del Protocolo de Montreal como un ejemplo de que hubo un acuerdo internacional que resolvió el problema de la capa de ozono. "Ya se está resolviendo el problema, eso nos muestra que sí se puede todos podemos trabajar juntos, y creo que podemos hacerlo con el Acuerdo de París".