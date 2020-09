“El Mencho” no es amenaza para la CDMX: Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi tres meses del atentado que asegura perpetró el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su contra, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, afirma que la presencia de esta organización criminal "no es una amenaza real para la Ciudad de México".

En entrevista con EL UNIVERSAL, el jefe de la policía capitalina sostiene que no hay ningún grupo, ni el CJNG que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", que tenga una estructura hegemónica en la ciudad.

Lo que sí reconoce es que el CJNG tiene células, a las que, dice, han detenido y se les han asegurado armas largas, estupefacientes, droga e inmuebles, sin que representen una presencia fuerte, estructurada, que organicen o que diseñen estrategias delictivas.

"Lo que sabemos es que hay células de estas organizaciones delictivas que tienen contacto con otras células locales, que realizan venta de droga, extorsión u otros delitos", expone.

Al recordar el atentado que vivió, García Harfuch destaca la rápida reacción de la policía, puesto que, explica, diez segundos más de balas lo hubieran matado.

Asegura que no hubo traición por parte de los compañeros policías en el ataque.

"No tenemos ningún indicio de que hubo alguna participación interna con esos grupos, porque no salimos a decirlo de inmediato, porque fue una investigación larga. No encontramos nada que indicara que hubo filtración o traición", arguye.